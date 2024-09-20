Академическая мобильность – выезд за границу по программе академической мобильности, детали

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Украинские студенты, являющиеся участниками программы академической мобильности, имеют право выезжать за границу в условиях общей мобилизации. Для этого они должны иметь копию договора, справку по украинскому вузу и военно-учетный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выезд за границу для студентов

Украинские студенты имеют право выезжать за пределы Украины во время военного положения и общей мобилизации.

Для этого они должны участвовать в международной программе академической мобильности.

Какие документы нужны для пересечения государственной границы

Для того чтобы иметь возможность пересекать государственную границу во время войны, участники программы академической мобильности должны иметь соответствующий набор документов.

Во-первых, это справка от высшего образования Украины о направлении участника программы образовательной академической мобильности для обучения в иностранном учебном заведении.

Кроме того, студент должен иметь на руках копию договора академической мобильности, удостоверенную учебным заведением Украины в установленном порядке.

Также студент должен иметь электронный студенческий билет и актуальный военно-учетный документ.