Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Виїзд за кордон за програмою академічної мобільності — які документи потрібні arrow

Виїзд за кордон за програмою академічної мобільності — які документи потрібні

20 вересня 2024 17:03
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Академічна мобільність - виїзд за кордон за програмою академічної мобільності, деталі
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські студенти, які є учасниками програми академічної мобільності, мають право виїжджати за кордон в умовах загальної мобілізації. Для цього вони повинні мати копію договору, довідку з українського вишу і військово-обліковий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виїзд за кордон для студентів

Українські студенти мають право виїздити за межі України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Для цього вони повинні бути учасниками міжнародної програми академічної мобільності.

Які документи потрібні для перетину державного кордону

Для того, аби мати можливість перетинати державний кордон під час війни, учасники програми академічної мобільності повинні мати відповідний набір документів.

По-перше, це довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти.

Крім того, студент повинен мати на руках копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України в установленому порядку.

Також у студента мають бути електронний студентський квиток та актуальний військово-обліковий документ.

Також важливі новини дня по темі:

кордон студенти мобілізація закордон виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про різке зниження температури — який прогноз погоди на завтра

17:31 У ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих ТЕС

17:26 На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

17:21 Острів Зміїний — який вигляд він має сьогодні

17:04 Адвокат роз'яснила можливість отримання відстрочки від мобілізації для 50-річного студента

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

17:03 Виїзд за кордон за програмою академічної мобільності — які документи потрібні

17:02 Стало відомо, яке покарання чекає на 16-річних, що не стали на військовий облік

16:52 У Харкові лунають потужні вибухи

16:41 Обмеження Telegram в Україні — у ЦПД пояснили, що заборонили службовцям

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

17:32 В Укргідрометцентрі попередили про різке зниження температури — який прогноз погоди на завтра

17:31 У ДТЕК назвали вартість відновлення зруйнованих ТЕС

17:26 На фронті загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич

17:21 Острів Зміїний — який вигляд він має сьогодні

17:04 Адвокат роз'яснила можливість отримання відстрочки від мобілізації для 50-річного студента

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

17:03 Виїзд за кордон за програмою академічної мобільності — які документи потрібні

17:02 Стало відомо, яке покарання чекає на 16-річних, що не стали на військовий облік

16:52 У Харкові лунають потужні вибухи

16:41 Обмеження Telegram в Україні — у ЦПД пояснили, що заборонили службовцям

16:37 В Одесі випав з вікна чотирьохрічний хлопчик

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

16:37 Братчук відреагував на інформацію про те, що Росія знала про операцію на Курщині заздалегідь

Text

13:15 Сімейний лікар дав поради, як зменшити вплив забрудненого повітря на здоров'я

Text

13:00 Візит фон дер Ляєн до Києва та зняття обмежень на удари по Росії — ефір День.LIVE

Text

11:56 Гроші від ЄС на підтримку енергетики України — нардеп пояснив принцип розподілу

Text

11:26 Речниця ДСНС пояснила причину задимленості у Києві та коли це припиниться

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

09:20 Експерт перелічив звідки найбоєздатніші підрозділи Росія перекинула на Курськ

Text

08:00 Бомбардування Сум КАБами та вихід Юрія Камельчука з партії "Слуга народу" — ефір Ранок.LIVE

19 вересня 2024
Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

19 вересня 2024

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації