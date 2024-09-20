Академічна мобільність - виїзд за кордон за програмою академічної мобільності, деталі

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Українські студенти, які є учасниками програми академічної мобільності, мають право виїжджати за кордон в умовах загальної мобілізації. Для цього вони повинні мати копію договору, довідку з українського вишу і військово-обліковий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виїзд за кордон для студентів

Українські студенти мають право виїздити за межі України під час дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Для цього вони повинні бути учасниками міжнародної програми академічної мобільності.

Які документи потрібні для перетину державного кордону

Для того, аби мати можливість перетинати державний кордон під час війни, учасники програми академічної мобільності повинні мати відповідний набір документів.

По-перше, це довідка від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми освітньої академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти.

Крім того, студент повинен мати на руках копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України в установленому порядку.

Також у студента мають бути електронний студентський квиток та актуальний військово-обліковий документ.