Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе
На фоне слухов о планах власти мобилизовать женщин в Украине возникают вопросы, продолжат ли выпускать украинок за границу. Известен ряд законных причин, по которым женщинам могут отказать в выезде из страны.
Об этом сообщает "Дивогляд" в четверг, 18 апреля со ссылкой на Visit Ukraine и Юридического советника внутриперемещенных лиц.
Кого из женщин не пустят за границу
По данным издания, во время военного положения женщины могут беспрепятственно уезжать за пределы страны. "Невыездное" правило действительно только для военнообязанных женщин, если у них нет отсрочки, однако в Украине пока эта норма не действует, ведь женщины могут мобилизоваться по желанию.
Однако согласно статье 6 Закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" есть ряд ситуаций, в которых женщинам могут запретить пересекать границу:
- если нет документа, подтверждающего личность;
- если они находятся под административным надзором Нацполиции (запрет на выезд до прекращения надзора);
- если проинформированы с сведениями, составляющими государственную тайну (запрет на выезд до истечения срока действия ограничений);
- в отношении них в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу (до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений);
- если осуждены за совершение уголовного правонарушения (до отбывания наказания или освобождения от наказания);
- если является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, не выполняющего налоговых обязательств и имеющего налоговый долг, превышающий 1 млн грн, и такой долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования (до погашения налогового долга);
- если имеют административное взыскание за правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя;
- если уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом (к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов).
Попытки уклонистов выехать из Украины
В свою очередь военнообязанные мужчины, желающие избежать военной службы в армии, не прекращают придумывать способы пересечь государственную границу. Так, мужчины призывного возраста хотели переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Им помогали два подростка.
Также мы писали, что СБУ задержала должностное лицо ЛГС, заместителя директора Львовского коммунального предприятия "Транспортная фирма Львовспецкоммунтранс" Александра Беднарского. Его подозревают в организации преступного канала, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу.
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