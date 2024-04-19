Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

Женщина в военной форме. Фото: armyinform.com.ua

На фоне слухов о планах власти мобилизовать женщин в Украине возникают вопросы, продолжат ли выпускать украинок за границу. Известен ряд законных причин, по которым женщинам могут отказать в выезде из страны.

Об этом сообщает "Дивогляд" в четверг, 18 апреля со ссылкой на Visit Ukraine и Юридического советника внутриперемещенных лиц.

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По данным издания, во время военного положения женщины могут беспрепятственно уезжать за пределы страны. "Невыездное" правило действительно только для военнообязанных женщин, если у них нет отсрочки, однако в Украине пока эта норма не действует, ведь женщины могут мобилизоваться по желанию.

Однако согласно статье 6 Закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" есть ряд ситуаций, в которых женщинам могут запретить пересекать границу:

если нет документа, подтверждающего личность;

если они находятся под административным надзором Нацполиции (запрет на выезд до прекращения надзора);

если проинформированы с сведениями, составляющими государственную тайну (запрет на выезд до истечения срока действия ограничений);

в отношении них в порядке, предусмотренном уголовным процессуальным законодательством, применена мера пресечения, по условиям которой запрещено выезжать за границу (до окончания уголовного производства или отмены соответствующих ограничений);

если осуждены за совершение уголовного правонарушения (до отбывания наказания или освобождения от наказания);

если является руководителем юридического лица или постоянного представительства нерезидента, не выполняющего налоговых обязательств и имеющего налоговый долг, превышающий 1 млн грн, и такой долг не уплачен в течение 240 календарных дней со дня вручения налогового требования (до погашения налогового долга);

если имеют административное взыскание за правонарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает временное ограничение на выезд из Украины с ребенком сроком на 1 год со дня наложения административного взыскания, кроме случая, когда есть нотариально удостоверенное согласие на выезд ребенка второго родителя;

если уклоняются от исполнения обязательств, возложенных на них судебным решением или решением других органов (должностных лиц), подлежащего принудительному исполнению в порядке, установленном законом (к исполнению обязательств или уплате задолженности по уплате алиментов).

Попытки уклонистов выехать из Украины

В свою очередь военнообязанные мужчины, желающие избежать военной службы в армии, не прекращают придумывать способы пересечь государственную границу. Так, мужчины призывного возраста хотели переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию. Им помогали два подростка.

Также мы писали, что СБУ задержала должностное лицо ЛГС, заместителя директора Львовского коммунального предприятия "Транспортная фирма Львовспецкоммунтранс" Александра Беднарского. Его подозревают в организации преступного канала, который помогал уклонистам незаконно пересекать границу.