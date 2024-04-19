Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

Жінка у військовій формі. Фото: armyinform.com.ua

На тлі чуток про плани влади мобілізувати жінок в Україні виникають питання, чи продовжать випускати українок за кордон. Відома низка законних причин, чому жінкам можуть відмовити в виїзді з країни.

Про це повідомляє "Дивогляд" у четвер, 18 квітня з посиланням на Visit Ukraine та Юридичного радника внутрішньопереміщених осіб.

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За даними видання, під час воєнного стану жінки можуть безперешкодно виїжджати за межі країни. "Невиїзне" правило дійсне лише для військовозобов'язаних жінок, якщо в них немає відстрочки, однак в Україні наразі ця норма не діє, адже жінки можуть мобілізуватися за бажанням.

Однак згідно зі статтею 6 Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" є низка ситуацій, в яких жінкам можуть заборонити перетинати кордон:

якщо немає документа, що підтверджує особу;

якщо перебувають під адміністративним наглядом Нацполіції (заборона на виїзд до припинення нагляду);

якщо поінформовані з відомостями, що становлять державну таємницю (заборона на виїзд до спливу строку дії обмежень;

щодо них у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством, застосовано запобіжний захід, за умовами якого заборонено виїжджати за кордон (до закінчення кримінального провадження або скасування відповідних обмежень);

якщо засуджені за вчинення кримінального правопорушення (до відбування покарання або звільнення від покарання);

якщо є керівником юридичної особи або постійного представництва нерезидента, яка не виконує податкових зобов'язань та має податковий борг, що перевищує 1 млн грн, і такий борг не сплачено протягом 240 календарних днів із дня вручення податкової вимоги (до погашення податкового боргу);

якщо мають адміністративне стягнення за правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 184 КУпАП, що передбачає тимчасове обмеження на виїзд з України з дитиною строком на 1 рік із дня накладення адміністративного стягнення, крім випадку, коли є нотаріально посвідчена згода на виїзд дитини другого з батьків;

якщо ухиляються від виконання зобов'язань, покладених на них судовим рішенням або рішенням інших органів (посадових осіб), що підлягає примусовому виконанню в порядку, встановленому законом (до виконання зобов'язань або сплати заборгованості зі сплати аліментів).

Спроби ухилянтів виїхати з України

Своєю чергою військовозобов'язані чоловіки, які бажають уникнути військової служби в армії, не припиняють вигадувати способи перетнути державний кордон. Так, чоловіки призовного віку хотіли переплисти Тису, щоб потрапити до Угорщини. Їм допомагали двоє підлітків.

Також ми писали, що СБУ затримала посадовця ЛМР, заступника директора Львівського комунального підприємства "Транспортна фірма Львівспецкомунтранс" Олександра Беднарського. Його підозрюють в організації злочинного каналу, який допомагав ухилянтам незаконно перетинати кордон.