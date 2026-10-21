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Главная Мобилизация Власти упростили процедуру оформления налоговых льгот для фронтовиков

Власти упростили процедуру оформления налоговых льгот для фронтовиков

Ua ru
21 октября 2026 18:20
Освобождение от военного сбора ВСУ: новые правила Кабмина 158-я ОМБр
Военнослужащий ВСУ. Фото: 158-я ОМБр

Кабмин разрешил бойцам ВСУ использовать приказы командиров о выплате новых фронтовых вознаграждений для освобождения от уплаты военного сбора. Благодаря постановлению налоговые льготы полностью синхронизируются с действующими мотивационными правилами, применяемыми на передовой. Таким образом, защитники могут на законных основаниях не уплачивать военный сбор со своих фронтовых доходов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Как изменился закон о военном сборе для самих военных

Ранее освобождение от уплаты сбора действовало преимущественно на основании правительственного документа № 168, принятого 28 февраля 2022 года. Однако 12 июня 2026 года появилось постановление № 768, которое ввело для личного состава новые финансовые поощрения.

Из-за этого бойцы получали деньги за новые достижения, но старые правила не позволяли применить к ним налоговую льготу. Теперь этот пробел устранен. Документальным подтверждением для налоговиков отныне будут служить обычные копии приказов или выписки из распоряжений командиров о начислении этих поощрений.

За что именно из вознаграждения бойцов не будет удерживаться военный сбор

Согласно новым правилам, налоговая льгота гарантированно распространяется на премии, которые военнослужащие получают за:

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  • непосредственное участие в боевых действиях на передовой;
  • выполнение специфических и боевых задач;
  • успешное ведение штурмовых действий;
  • уничтожение живой силы российской армии;
  • взятие солдат противника в плен.

В правительстве подчеркивают, что это дополнение к нормативной базе не расширяет перечень лиц, имеющих право на налоговые льготы, и не создает никаких новых видов льгот.

Документ вступил в силу сразу после официальной публикации, однако его действие распространяется на все выплаты, начиная с 1 июня 2026 года, когда фактически заработали обновленные механизмы финансовой мотивации военнослужащих.

Новини.LIVE сообщали, что государство гарантирует военнослужащим, находящимся в плену или уже вернувшимся из него, полный пакет социальной и финансовой поддержки. Законодательство закрепляет за бойцами сохранение рабочего места, регулярную выплату ежемесячного денежного довольствия за весь период пребывания в плену, а также предоставление единовременной и ежегодной денежной помощи. Помимо финансовых гарантий, военным обеспечивается полный курс бесплатной медицинской и психологической реабилитации.

В то же время защитники сохраняют право на участие в государственной программе льготной ипотеки "еОселя", в том числе и в тех случаях, когда в отношении них ранее возбуждались и впоследствии закрывались дела о самовольном оставлении части. Финансовые учреждения не осуществляют мониторинг закрытых баз данных правоохранительных органов и не учитывают прошлые судебные разбирательства.

налоги мобилизация льготы военный сбор зарплата
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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