Військовослужбовець ЗСУ. Фото: 158 ОМБр

Кабмін дозволив бійцям ЗСУ використовувати накази командирів про виплату нових фронтових винагород для скасування військового збору. Завдяки постанові податкові пільги повністю синхронізуються з чинними мотиваційними правилами, що діють на передовій. Таким чином захисники можуть законно не сплачувати військовий збір зі своїх фронтових доходів.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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Як змінився закон щодо військового збору для самих військових

Раніше звільнення від стягнення збору працювало переважно на базі урядового документа № 168, ухваленого 28 лютого 2022 року. Проте 12 червня 2026 року з'явилася постанова № 768, яка запровадила для особового складу свіжі фінансові заохочення.

Через це бійці отримували гроші за нові досягнення, але старі правила не дозволяли застосувати до них податкову пільгу. Тепер цю прогалину закрито. Документальним підтвердженням для податківців відтепер слугуватимуть звичайні копії наказів або витяги з розпоряджень командирів щодо нарахування цих заохочень.

За що саме з бійців не вираховуватимуть військовий збір

Згідно з новими правилами, податкова пільга гарантовано поширюється на премії, які військові отримують за:

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безпосередню участь у бойових діях на передовій;

виконання специфічних та бойових завдань;

успішне ведення штурмових дій;

знищення живої сили російської армії;

взяття солдатів противника у полон.

В уряді акцентують, що це доповнення до нормативної бази не розширює перелік тих, хто має право на податкові послаблення, і не створює жодних нових видів пільг.

Документ набув чинності одразу після офіційного опублікування, однак його дія розповсюджується на всі виплати починаючи з 1 червня 2026 року, коли фактично запрацювали оновлені механізми фінансової мотивації армійців.

Новини.LIVE повідомляли, що держава гарантує військовослужбовцям, які перебувають у полоні або вже повернулися з нього, повний пакет соціальної та фінансової підтримки. Законодавство закріплює за бійцями збереження робочого місця, регулярну виплату щомісячного грошового забезпечення за весь період утримання, а також надання одноразової й щорічної грошової допомоги. Окрім фінансових гарантій, військовим забезпечують повний курс безоплатної медичної та психологічної реабілітації.

Водночас захисники зберігають право на участь у державній програмі пільгової іпотеки "єОселя", зокрема й у випадках, коли щодо них раніше порушували та згодом закрили справи про самовільне залишення частини. Фінансові установи не здійснюють моніторинг закритих баз правоохоронних органів і не враховують минулі провадження.