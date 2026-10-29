Ведение документации по критическому предприятию. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Украине усилится контроль за бронированием. Правительство создало отдельный совещательный орган для координации госструктур по вопросам защиты кадров. Кроме того, оборонные и энергетические компании получили лимит в 95%, к которому теперь будут также относиться многодетные родители и опекуны с отсрочками.

Об этом предупредили во Львовском ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Зачем создали Координационный центр и каковы его функции

Чиновники 23 октября приняли масштабные изменения в правила защиты кадров от призыва. Главным новшеством стало появление Координационного центра по организации бронирования. Этот новый консультативно-совещательный орган создан как инструмент для координации работы разных государственных ведомств.

Его ключевая цель состоит в том, чтобы создать равномерное распределение военнообязанных для пополнения сил обороны и сохранением жизнеспособности экономики, обороноспособности и систем жизнеобеспечения государства.

Согласно правительственному положению новый орган переберет на себя функции, которые ранее выполняла Межведомственная рабочая группа во главе с главой Минобороны.

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Координационный центр по вопросам бронирования будет осуществлять:

предоставление разрешений на увеличение квоты забронированных сотрудников свыше стандартных 50%;

анализ и согласование региональных и отраслевых критериев критичности с указанием для их доработки;

проработка обращений от государственных ведомств о предоставлении компаниям статуса критически важных;

инициирование лишения компаний статуса критичности (в частности, если правоохранители представят соответствующие основания).

Есть четкие сроки работы по принятию решений для работы. Стандартное рассмотрение обращений от государственных учреждений не может длиться дольше одного месяца. Если же ведомство посылает запрос с грифом неотложности, Центр обязан сформировать свои предложения максимум за семь рабочих дней со дня получения документов.

При этом право окончательной подписи на документах о признании бизнеса критически важным остается за профильными министерствами и областными администрациями. Однако теперь они обязаны обязательно принимать во внимание рекомендации, изданные Координационным центром.

Десятидневный аудит от ОВА и министерств

Параллельно с запуском центра Кабмин поручил провести срочную ревизию действующих правил определения критичности. Все областные военные администрации вместе с центральными органами исполнительной власти получили ровно через 10 дней после вступления в силу правительственного документа на пересмотр отраслевых и региональных требований к бизнесу.

Однако чиновники отмечают, что этот быстрый аудит не означает автоматической и полной отмены уже изданных "броней". Предприятия не лишатся своего критического статуса, если будут соответствовать тем критериям, которые останутся неизменными после проверки.

Новый алгоритм квот на бронирование и зачет отсрочок

Правительство пересмотрело верхний предел содержания военнообязанных компаний оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов, повысив лимит до 95% от общего количества работников.

В рамках этой квоты менеджмент предприятий будет самостоятельно выбирать, какие именно специалисты критически необходимы для выполнения оборонных заказов, проведения срочных аварийно-восстановительных работ или простой поддержки непрерывного производства.

В то же время, кардинально изменился алгоритм подсчета этих процентов. Теперь в установленную квоту руководство обязано включать тех сотрудников, которые уже и так имеют легальную отсрочку от мобилизации по другим законодательным причинам. То есть имеющиеся в штате опекуны или многодетные родители теперь будут входить в общий лимит компании, автоматически уменьшая количество свободных мест для бронирования других работников, которые права на отсрочку не имеют.

Новини.LIVE информировали, что Кабинет Министров до 1 декабря готовит полную перезагрузку системы бронирования от мобилизации, чтобы сосредоточиться на реальной критичности бизнеса для функционирования страны, а не на формальных отчетах предприятий. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, государство намерено четко разграничить декларируемые показатели компаний и их настоящий вклад в экономику и оборону.

Причиной таких резких изменений, как объяснял Сергей Корецкий, стало то, что общее количество тех, кто оформил отсрочку, забронирован или уклоняется от службы, значительно превышает численность военных в строю. Правительство намерено пересмотреть критерии и механизмы защиты от призыва, чтобы перекрыть схемы злоупотреблений и направить необходимый мобилизационный ресурс для усиления армии.