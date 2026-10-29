Ведення документації щодо критичного підприємства. Фото: колаж Новини.LIVE

В Україні посилиться контроль за бронюванням. Уряд створив окремий дорадчий орган для координації держструктур у питаннях захисту кадрів. Крім того, оборонні та енергетичні компанії отримали ліміт у 95%, до якого тепер також зараховуватимуть багатодітних батьків та опікунів з відстрочками.

Про це попередили в Львівському ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Навіщо створили Координаційний центр та які його функції

Урядовці 23 жовтня ухвалили масштабні зміни до правил захисту кадрів від призову. Головним нововведенням стала поява Координаційного центру з організації бронювання. Цей новий консультативно-дорадчий орган створений як інструмент для координації роботи різних державних відомств.

Його ключова мета полягає в тому, щоб створити рівномірний розподіл військовозобов'язаних для поповнення Сил оборони та збереженням життєздатності економіки, обороноздатності й систем життєзабезпечення держави.

Відповідно до урядового положення, новий орган перебере на себе функції, які раніше виконувала Міжвідомча робоча група на чолі з очільником Міноборони.

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Координаційний центр з питань бронювання здійснюватиме:

надання дозволів на збільшення квоти заброньованих співробітників понад стандартні 50%;

аналіз та узгодження регіональних і галузевих критеріїв критичності з наданням вказівок для їхнього доопрацювання;

опрацювання звернень від державних відомств щодо надання компаніям статусу критично важливих;

ініціювання позбавлення компаній статусу критичності (зокрема, якщо правоохоронці нададуть відповідні підстави).

Є чіткі терміни роботи на ухвалення рішень для роботи. Стандартний розгляд звернень від державних установ не може тривати довше одного місяця. Якщо ж відомство надсилає запит із грифом невідкладності, Центр зобов'язаний сформувати свої пропозиції максимум за сім робочих днів із дня отримання документів.

При цьому право остаточного підпису на документах про визнання бізнесу критично важливим залишається за профільними міністерствами та обласними адміністраціями. Однак тепер вони зобов'язані обов'язково брати до уваги рекомендації, видані Координаційним центром.

Десятиденний аудит від ОВА та міністерств

Паралельно із запуском центру Кабмін доручив провести термінову ревізію чинних правил визначення критичності. Усі обласні військові адміністрації разом із центральними органами виконавчої влади отримали рівно 10 днів після набуття чинності урядовим документом на перегляд галузевих і регіональних вимог до бізнесу.

Проте посадовці зазначають, що цей швидкий аудит не означає автоматичного та повного скасування вже виданих "броней". Підприємства не втратять свого критичного статусу, якщо відповідатимуть тим критеріям, які залишаться незмінними після перевірки.

Новий алгоритм квот на бронювання та зарахування відстрочок

Уряд переглянув верхню межу утримання військовозобов'язаних компаній оборонно-промислового та паливно-енергетичного комплексів, підвищивши ліміт до 95% від загальної кількості працівників.

У межах цієї квоти менеджмент підприємств самостійно обиратиме, які саме фахівці є критично необхідними для виконання оборонних замовлень, проведення термінових аварійно-відновлювальних робіт чи простої підтримки безперервного виробництва.

Водночас кардинально змінився алгоритм підрахунку цих відсотків. Відтепер до встановленої квоти керівництво зобов'язане включати тих співробітників, які вже і так мають легальну відстрочку від мобілізації з інших законодавчих причин. Тобто наявні в штаті опікуни чи багатодітні батьки відтепер входитимуть у загальний ліміт компанії, автоматично зменшуючи кількість вільних місць для бронювання інших працівників, які права на відстрочку не мають.

Новини.LIVE інформували, що Кабінет Міністрів до 1 грудня готує повне перезавантаження системи бронювання від мобілізації, аби зосередитися на реальній критичності бізнесу для функціонування країни, а не на формальних звітах підприємств. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, держава має намір чітко розмежувати декларовані показники компаній та їхній справжній внесок в економіку й оборону.

Причиною таких різких змін, як пояснював Сергій Корецький, стало те, що загальна кількість тих, хто оформив відстрочку, заброньований чи ухиляється від служби, наразі значно перевищує чисельність військових у строю. Уряд збирається переглянути критерії та механізми захисту від призову, щоб перекрити схеми зловживань і спрямувати необхідний мобілізаційний ресурс на посилення армії.