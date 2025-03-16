Кто имеет право не проходить ВВК 2025 — какие могут быть штрафы

Мужчина проходит ВВК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Украине прохождение ВВК является ключевым условием определения пригодности к военной службе. Однако есть определенные категории мужчин, которые могут не проходить медицинский осмотр. В то же время тем, кто подпадает под требование обязательного прохождения ВВК, грозит штраф за его игнорирование.

Кому обязательно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК), кто имеет право этого не делать и какие последствия ждут тех, кто проигнорирует процедуру, рассказала в комментарии Новини.LIVE юрист Орыся Швец.

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Законодательством продлен срок для прохождения ВВК ограниченно годным в возрасте от 18 до 60 лет. Однако есть определенные исключения.

"Не должны проходить ВВК лица не достигшие 25 лет и те, которые имеют группу инвалидности. Зато всем остальным нужно пройти ВВК до 5 июня 2025 года, если вы ее не пройдете вам будет грозить штраф", — отмечает юрист.

Добавим, за нарушение правил воинского учета, размер штрафа может составлять от 17 000 до 25 500 гривен. В случае несвоевременной уплаты штрафа сумма может вырасти до 56 000 гривен.

Напомним, мы ранее писали, сколько времени имеет ТЦК на наложение штрафа на нарушителя воинского учета.

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