Хто має право не проходити ВЛК 2025 — які можуть бути штрафи

Чоловік проходить ВЛК. Фото ілюстративне: УНІАН

В Україні проходження ВЛК є ключовою умовою визначення придатності до військової служби. Проте є певні категорії чоловіків, які можуть не проходити медичний огляд. Водночас тим, хто підпадає під вимогу обов’язкового проходження ВЛК, загрожує штраф за його ігнорування.

Кому обов'язково проходити військово-лікарську комісію (ВЛК), хто має право цього не робити та які наслідки чекають на тих, хто проігнорує процедуру, розповіла у коментарі Новини.LIVE юрист Орися Швець.

Читайте також:

ВЛК та штрафи 2025

Законодавством продовжено строк для проходження ВЛК обмежено придатним віком від 18 до 60 років. Проте є певні винятки.

"Не повинні проходити ВЛК особи які не досягнули 25 років і ті, які мають групу інвалідності.. Натомість всім іншим потрібно пройти ВЛК до 5 червня 2025 року, якщо ви її не пройдете вам буде загрожувати штраф", — зазначає юрист.

Додамо, За порушення правил військового обліку, розмір штрафу може становити від 17 000 до 25 500 гривень. У разі несвоєчасної сплати штрафу сума може зрости до 56 000 гривень.

Нагадаємо, ми раніше писали, скільки часу має ТЦК на накладення штрафу на порушника військового обліку.

Ми також писали, як можна отримати знижку для оплати штрафу від ТЦК.