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Главная Мобилизация ВЛК для 17-летних не будет: как школьникам встать на воинский учет

ВЛК для 17-летних не будет: как школьникам встать на воинский учет

Ua ru
3 сентября 2026 20:00
Военный учет подростков без ТЦК: как пройти идентификацию
Военнослужащие ВСУ ведут учет. Фото: ООТЦК и СП

Украинские школы, как и раньше, обязаны вести воинский учет своих учеников-призывников, однако теперь для этого достаточно электронного документа в "Резерв+" или "Дії". Обязательного требования обращаться в ТЦК уже нет, как и требования пройти медицинскую комиссию.

Юрист Евгений Филипец объяснил, когда именно 17-летним юношам нужно пройти учет и какие штрафы грозят за игнорирование закона, передает Новини.LIVE.

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Как и когда школьникам нужно проходить воинский учет в 17 лет

Адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец подчеркивает, что требование к учебным заведениям проверять данные не является нововведением. Согласно постановлению Кабинета Министров № 1487, школы всегда были обязаны вести персональный воинский учет своих учеников.

Раньше эта процедура требовала от юношей посещения военкоматов для оформления бумажных удостоверений о приписке к призывному участку. Сейчас эти правила изменились. Правительственное постановление № 559 приравняло юридическую силу бумажных носителей и электронных документов. Следовательно, чтобы выполнить требования законодательства, ученику достаточно просто загрузить соответствующее приложение на телефон и пройти онлайн-идентификацию.

Юрист напоминает, что процедуру необходимо выполнить в том году, когда юноше исполняется 17 лет в период с 1 января по 31 июля. За игнорирование этого требования предусмотрена строгая ответственность. С юридической точки зрения это квалифицируется как нарушение правил воинского учета, за что предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 25 000 гривен.

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Важной новостью для родителей стала отмена обязательных медицинских осмотров для несовершеннолетних. Как отметил Евгений Филипец, в правительственное постановление № 1487 недавно внесли изменения. Согласно им, 17-летние юноши больше не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) при постановке на учет. Медкомиссия остается обязательной только для тех, кто решил добровольно мобилизоваться в ряды Вооруженных Сил Украины.

Соответственно, собирать специальные пакеты бумажных документов для идентификации тоже больше не нужно. Родителям и ученикам достаточно выбрать удобное приложение, например "Резерв+" или "Дію", и пройти там стандартную процедуру регистрации. Этого вполне достаточно для того, чтобы подросток законно состоял на воинском учете, а школа могла выполнить свои обязательства перед государством.

Новини.LIVE сообщали, что база данных "Оберіг" теперь обновляется автоматически. Посмотреть свою информацию можно прямо в телефоне через "Резерв+" или запросить непосредственно в ТЦК. Если гражданин замечает какую-либо ошибку, следует сразу подать заявление, чтобы ее исправили.

Отдельно юристы отметили, что молодых людей младше 25 лет ТЦК вообще не имеет права задерживать или удерживать у себя силой, даже если до 25-летия осталось несколько дней. Все, что ТЦК может законно сделать в отношении таких молодых людей, — это просто заранее вручить им повестку.

школы военный учет школьники ВВК ТЦК и СП
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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