Військовий облік підлітків без ТЦК: як пройти ідентифікацію

Військовослужбовці ЗСУ ведуть облік. Фото: ООТЦК та СП

Українські школи, як і раніше, зобов'язані вести військовий облік своїх учнів-призовників, проте тепер для цього достатньо електронного документа в "Резерв+" або "Дії". Обов'язкової вимоги йти до ТЦК уже немає, як і вимоги пройти лікарську комісію.

Юрист Євген Филипець пояснив, коли саме 17-річним юнакам треба пройти облік, і які штрафи загрожують за ігнорування закону, передає Новини.LIVE.

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Як і коли школярам треба проходити військовий облік у 17 років

Адвокат та кандидат юридичних наук Євген Филипець наголошує, що вимога до навчальних закладів перевіряти дані не є нововведенням. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1487, школи завжди були зобов'язані вести персональний військовий облік своїх учнів.

Колись ця процедура вимагала поїздок хлопців до військкоматів для оформлення паперових посвідчень про приписку до призовної дільниці. Зараз ці правила змінилися. Урядова постанова №559 зрівняла юридичну силу паперових носіїв та електронних документів. Відтак, щоб виконати вимоги законодавства, учню достатньо просто завантажити відповідний застосунок на телефон і пройти онлайн-ідентифікацію.

Юрист нагадує, що процедуру потрібно виконати в той рік, коли юнакові виповнюється 17 років у проміжок з 1 січня по 31 липня. За ігнорування цієї вимоги передбачена сувора відповідальність. З юридичної точки зору це кваліфікується як порушення правил військового обліку, за що передбачено штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень.

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Важливою новиною для батьків стало скасування обов'язкових медичних оглядів для неповнолітніх. Як зазначив Євген Филипець, до урядової постанови №1487 нещодавно внесли зміни. Згідно з ними, 17-річні хлопці більше не повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) під час взяття на облік. Медкомісія залишається обов'язковою лише для тих, хто вирішив мобілізуватися до лав Збройних Сил України добровільно.

Відтак збирати спеціальні пакети паперових документів для ідентифікації теж більше не потрібно. Батькам та учням достатньо обрати зручний застосунок як-от "Резерв+" або "Дію" і пройти там стандартну процедуру реєстрації. Цього абсолютно достатньо для того, щоб підліток законно перебував на військовому обліку, а школа могла виконати свої зобов'язання перед державою.

Новини.LIVE повідомляли, що база даних "Оберіг" тепер оновлюється автоматично. Подивитися свою інформацію можна просто в телефоні через "Резерв+" або запитати напряму в ТЦК. Якщо громадянин бачить якусь помилку, варто одразу подати заяву, щоб її виправили.

Окремо юристи зазначили, що хлопців молодше 25 років ТЦК взагалі не мають права затримувати чи тримати у себе силою, навіть якщо до 25-річчя залишилося кілька днів. Усе, що законно може зробити ТЦК щодо такої молоді це просто заздалегідь вручити їм повістку.