Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВВК для военных за рубежом будет работать дистанционно

ВВК для военных за рубежом будет работать дистанционно

Ua ru
Дата публикации 11 сентября 2025 14:01
Правительство приняло проект дистанционного ВВК для защитников
Реабилитация раненого воина. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске нового экспериментального проекта для военнослужащих. Он упростит процедуру прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для защитников, находящихся на лечении за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Военным за рубежом не надо ехать в Украину для ВВК

По его словам, правительство приняло инициативу Минобороны, которая позволяет военнослужащим проходить ВВК дистанционно. Это решение касается тех, кто по состоянию здоровья не имеет возможности прибыть в Украину во время длительного лечения.

Отныне достаточно передать медицинские документы командиру своей части. Они будут направлены на ВВК, которая обязана принять решение в течение десяти дней. По возвращении домой военнослужащим не придется повторно проходить медицинский осмотр.

"Спасибо партнерам за помощь в лечении и реабилитации наших защитников. Вместе реализуем один из ключевых приоритетов — заботу о здоровье воинов, которые борются за будущее Украины, Европы и свободного мира", — заявил Шмыгаль.

Напомним, также в Киеве недавно появился бесплатный транспорт для военных, который будет курсировать в госпиталь.

Также адвокаты объяснили, должен ли забронированный гражданин проходить ВВК.

Минобороны документы ВВК ранение военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации