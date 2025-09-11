Правительство приняло проект дистанционного ВВК для защитников

Реабилитация раненого воина. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске нового экспериментального проекта для военнослужащих. Он упростит процедуру прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) для защитников, находящихся на лечении за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Военным за рубежом не надо ехать в Украину для ВВК

По его словам, правительство приняло инициативу Минобороны, которая позволяет военнослужащим проходить ВВК дистанционно. Это решение касается тех, кто по состоянию здоровья не имеет возможности прибыть в Украину во время длительного лечения.

Отныне достаточно передать медицинские документы командиру своей части. Они будут направлены на ВВК, которая обязана принять решение в течение десяти дней. По возвращении домой военнослужащим не придется повторно проходить медицинский осмотр.

"Спасибо партнерам за помощь в лечении и реабилитации наших защитников. Вместе реализуем один из ключевых приоритетов — заботу о здоровье воинов, которые борются за будущее Украины, Европы и свободного мира", — заявил Шмыгаль.

Напомним, также в Киеве недавно появился бесплатный транспорт для военных, который будет курсировать в госпиталь.

Также адвокаты объяснили, должен ли забронированный гражданин проходить ВВК.