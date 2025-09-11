Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація ВЛК для військових за кордоном працюватиме дистанційно

ВЛК для військових за кордоном працюватиме дистанційно

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 14:01
Уряд ухвалив проєкт дистанційного ВЛК для захисників
Реабілітація пораненого воїна. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про запуск нового експериментального проєкту для військовослужбовців. Він спростить процедуру проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для захисників, що перебувають на лікуванні за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України. 

Реклама
Читайте також:

Військовим за кордоном не треба їхати в Україну для ВЛК

За його словами, уряд ухвалив ініціативу Міноборони, яка дозволяє військовослужбовцям проходити ВЛК дистанційно. Це рішення стосується тих, хто через стан здоров’я не має змоги прибути до України під час тривалого лікування.

Відтепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини. Вони будуть спрямовані на ВЛК, яка зобов’язана ухвалити рішення протягом десяти днів. Після повернення додому військовослужбовцям не доведеться повторно проходити медичний огляд.

"Дякую партнерам за допомогу в лікуванні та реабілітації наших захисників. Разом реалізуємо один із ключових пріоритетів – турботу про здоров’я воїнів, які виборюють майбутнє України, Європи та вільного світу", — заявив Шмигаль. 

Нагадаємо, також у Києві нещодавно з'явився безкоштовний транспорт для військових, який курсуватиме до шпиталю.

Також адвокати пояснили, чи мусить заброньований громадянин проходити ВЛК.

Міноборони документи ВЛК поранення військовослужбовці
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації