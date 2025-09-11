Уряд ухвалив проєкт дистанційного ВЛК для захисників

Реабілітація пораненого воїна. Фото: УНІАН

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про запуск нового експериментального проєкту для військовослужбовців. Він спростить процедуру проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для захисників, що перебувають на лікуванні за кордоном.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Військовим за кордоном не треба їхати в Україну для ВЛК

За його словами, уряд ухвалив ініціативу Міноборони, яка дозволяє військовослужбовцям проходити ВЛК дистанційно. Це рішення стосується тих, хто через стан здоров’я не має змоги прибути до України під час тривалого лікування.

Відтепер достатньо передати медичні документи командиру своєї частини. Вони будуть спрямовані на ВЛК, яка зобов’язана ухвалити рішення протягом десяти днів. Після повернення додому військовослужбовцям не доведеться повторно проходити медичний огляд.

"Дякую партнерам за допомогу в лікуванні та реабілітації наших захисників. Разом реалізуємо один із ключових пріоритетів – турботу про здоров’я воїнів, які виборюють майбутнє України, Європи та вільного світу", — заявив Шмигаль.

Нагадаємо, також у Києві нещодавно з'явився безкоштовний транспорт для військових, який курсуватиме до шпиталю.

Також адвокати пояснили, чи мусить заброньований громадянин проходити ВЛК.