ВВК для ограниченно годных - до какого числа надо пройти комиссию - новости Украины

Очереди на прохождение ВВК. Фото: korosten.today

По закону ограниченно годные мужчины должны повторно пройти ВВК до 5 февраля, чтобы подтвердить или опровергнуть свой статус. Если они не появятся для прохождения комиссии, то их ждет наказание.

Что будет, если военнообязанный не придет на медицинский осмотр, эксклюзивно для Новини.LIVE объяснил юрист АО "ВЕРИТИ ГРУП" Владислав Лукьяненко.

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В соответствии с изменениями, которые были внесены в законодательство, та категория людей, которые были признаны "ограниченно годными", подлежат повторному медицинскому осмотру в течение 9 месяцев. Этот срок отсчитывается со дня вступления в силу нового мобилизационного закона.

"Если лицо, имеющее статус "ограниченно годное", не пройдет повторный осмотр до 05.02.2025, то сведения в мобильном приложении "Резерв+" должны остаться без изменений. Однако, если орган ТЦК и СП направит или вручит повестку на прохождение ВВК, и военнообязанный не выполнит условия этой повестки, у него будет отображаться статус “в розыске", — сказал юрист.

Штраф за неявку на ВВК

По словам юриста, это и является непосредственно нарушением правил воинского учета или законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За такое нарушение может быть наложен штраф от 17 000 до 25 500 грн.

Стоит заметить, что есть разница между тем, дали вам повестку на ВВК или нет. Если вы не прошли повторно комиссию без повестки, то это может никак не отражаться. А вот если не пришли на ВВК по повестке, тогда точно можно ожидать штраф.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что ограниченно годным могут продлить срок для прохождения ВВК. Такие изменения обсуждаются из-за огромных очередей. Верещук назвала неудовлетворительной организацию процесса.