ВЛК для обмежено придатних - до якого числа треба пройти комісію - новини України

Черги на проходження ВЛК. Фото: korosten.today

За законом обмежено придатні чоловіки мають повторно пройти ВЛК до 5 лютого, щоб підтвердити або спростувати свій статус. Якщо вони не з'являться для проходження комісії, то на них чекає покарання.

Що буде, якщо військовозобов'язаний не прийде на медичний огляд, ексклюзивно для Новини.LIVE пояснив юрист АО "ВЕРІТІ ГРУП" Владислав Лук’яненко.

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Відповідно до змін, які були внесені до законодавства, та категорія людей, які були визнані "обмежено придатними", підлягають повторному медичному огляду протягом 9 місяців. Цей термін відраховується з дня набрання чинності нового мобілізаційного закону.

"Якщо особа, яка має статус “обмежено придатна”, не пройде повторний огляд до 05.02.2025, то відомості в мобільному застосунку "Резерв+" повинні залишитися без змін. Проте, якщо орган ТЦК та СП направить або вручить повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки, у нього відображатиметься статус “в розшуку”, — пояснив юрист.

Штраф за неявку на ВЛК

За словами юриста, це і є безпосередньо порушенням правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. За таке порушення може бути накладено штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Варто зауважити, що є різниця між тим, дали вам повістку на ВЛК чи ні. Якщо ви не пройшли повторно комісію без повістки, то це може ніяк не відображатися. А от якщо не прийшли на ВЛК за повісткою, тоді точно можна очікувати на штраф.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук повідомила, що обмежено придатним можуть продовжити термін для проходження ВЛК. Такі зміни обговорюються через величезні черги. Верещук назвала незадовільною організацію процесу.