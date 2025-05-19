ВВК во время отсрочки май 2025 - надо ли проходить

Медицинский осмотр во время ВВК. Фото: "АрміяInform"

Военнообязанные граждане, которые оформили отсрочку от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию. Но существуют исключения, когда все же нужно проходить ВВК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный с введением на всей территории страны военного положения.

Одним из ключевых моментов в процесс всеобщей мобилизации является военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет степень пригодности того или иного гражданина к военной службе.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, нужно ли проходить ВВК в ситуации, когда гражданин имеет оформленную отсрочку от мобилизации.

"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются", — отметил юрист.

Когда военно-врачебную комиссию надо пройти во время отсрочки

Вместе с тем, добавил Айвазян, существует несколько исключений, когда даже с отсрочкой гражданин должен пройти ВВК.

Это происходит в ситуациях, когда:

гражданин подписывает контракт с ВСУ;

является ограниченно годным и вынужден пройти повторную ВВК;

самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы ранее писали о том, кто должен пройти повторную военно-врачебную комиссию в мае.

Добавим, мы сообщали, как пройти военно-врачебную комиссию без ТЦК.