ВВК во время отсрочки май 2025 - надо ли проходить

ВВК во время отсрочки — кто должен пройти в мае
Военнообязанные граждане, которые оформили отсрочку от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию. Но существуют исключения, когда все же нужно проходить ВВК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кто может не проходить ВВК
В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный с введением на всей территории страны военного положения.
Одним из ключевых моментов в процесс всеобщей мобилизации является военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет степень пригодности того или иного гражданина к военной службе.
Адвокат Юрий Айвазян объяснил, нужно ли проходить ВВК в ситуации, когда гражданин имеет оформленную отсрочку от мобилизации.
"Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период не завершился, на медицинский осмотр не направляются", — отметил юрист.
Когда военно-врачебную комиссию надо пройти во время отсрочки
Вместе с тем, добавил Айвазян, существует несколько исключений, когда даже с отсрочкой гражданин должен пройти ВВК.
Это происходит в ситуациях, когда:
- гражданин подписывает контракт с ВСУ;
- является ограниченно годным и вынужден пройти повторную ВВК;
- самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию.
Напомним, мы ранее писали о том, кто должен пройти повторную военно-врачебную комиссию в мае.
Добавим, мы сообщали, как пройти военно-врачебную комиссию без ТЦК.
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