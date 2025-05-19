ВЛК під час відстрочки травень 2025 - чи треба проходити

Медичний огляд під час ВЛК. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язані громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію. Але існують винятки, коли все ж потрібно проходити ВЛК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Хто може не проходити ВЛК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, пов’язаний із запровадженням на усій території країни воєнного стану.

Одним із ключових моментів у процес загальної мобілізації є військово-лікарська комісія (ВЛК), яка визначає ступінь придатності того чи іншого громадянина до військової служби.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи потрібно проходити ВЛК у ситуації, коли громадянин має оформлену відстрочку від мобілізації.

"Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються", — наголосив юрист.

Коли військово-лікарську комісію треба пройти під час відстрочки

Разом з тим, додав Айвазян, існує кілька винятків, коли навіть з відстрочкою громадянин повинен пройти ВЛК.

Це відбувається у ситуаціях, коли:

громадянин підписує контракт із ЗСУ;

є обмежено придатним і змушений пройти повторну ВЛК;

самостійно бажає пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто має пройти повторну військово-лікарську комісію у травні.

Додамо, ми повідомляли, як пройти військово-лікарську комісію без ТЦК.