Военно-врачебная комиссия для военных - когда возможно после перевода в другую часть

Военнослужащий проходит ВВК. Фото: "Апостроф"

Военнослужащий, переводимый из одной воинской части в другую, имеет право подать рапорт на прохождение ВВК для определения его пригодности к службе. Это тем более нужно сделать, если он имел статус "ограниченно годный".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Перевод из одной в/ч в другую

К юристам обратился с вопросом гражданин, имеет ли право бывший ограниченно годный, проходящий службу в одной воинской части, требовать прохождения ВВК во время принудительного перевода в другую часть.

"Во-первых, статус ограниченно годного отменен еще 04.05.2024 года, и все ограниченно годные подлежат пересмотру до февраля 2025 года", — подчеркнул Юрий Айвазян, объясняя, почему такое желание военнослужащего вполне правомерно.

Можно ли требовать ВВК на новом месте службы

Кроме того, юрист напомнил о продолжительности справки военно-врачебной комиссии.

"Во-вторых, справка ВВК в период действия военного положения действительна в течение года, а значит, мужчина должен и имеет право пройти ВВК", — отметил Айвазян.

Итак, подытожил адвокат, такой военнослужащий может подать соответствующий рапорт на имя командира своей новой воинской части.

Напомним, мы ранее писали о том, какие изменения произошли в процессе прохождения ВВК в 2024 году.

Также мы сообщали о том, можно ли служить в ВСУ, если медкомиссия признала непригодным.