Військово-лікарська комісія для військових - коли можливо після переведення в іншу частину

Військовослужбовець проходить ВЛК. Фото: "Апостроф"

Військовослужбовець, якого переводять з однієї військової частини до іншої, має право подати рапорт на проходження ВЛК для визначення його придатності до служби. Це тим паче необхідно зробити, якщо він мав статус "обмежено придатний".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся з питанням громадянин, якого зацікавило, чи має право колишній обмежено придатний, який проходить службу в одній військовій частині, вимагати проходження ВЛК під час примусового переведення до іншої частини.

"По-перше, статус обмежено придатний скасовано ще 04.05.2024 року, і всі обмежено придатні підлягають переогляду до лютого 2025 року", — підкреслив Юрій Айвазян, пояснюючи, чому таке бажання військовослужбовця є цілком правомірним.

Чи можна вимагати ВЛК на новому місці служби

Крім того, юрист нагадав про тривалість чинності довідки військово-лікарської комісії.

"По-друге, довідка ВЛК у період дії воєнного стану дійсна протягом року, а отже, чоловік повинен та має право пройти ВЛК", — зазначив Айвазян.

Тож, підсумував адвокат, такий військовослужбовець може подати відповідний рапорт на ім’я командира своєї нової військової частини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які зміни відбулися у процесі проходження ВЛК у 2024 році.

Також ми повідомляли про те, чи можна служити в ЗСУ, якщо медкомісія визнала непридатним.