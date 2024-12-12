Отказ от службы в ВСУ – как суд наказал мужчину

Пустой судебный зал. Фото: Мост

Во Львове судили мужчину, который отказался от мобилизации. За это он получил четыре года заключения, но ему был назначен испытательный срок.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Отказался служить в ВСУ

В материалах дела отмечается, что житель Нового Раздела прошел ВВК и был признан годным для службы в армии. Однако мужчина отказался от прохождения службы, о чем был составлен соответствующий акт.

В ходе дела мать обвиняемого отметила, что ее сын часто болеет и имеет плохое зрение. А от службы в ВСУ не уклонялся, поскольку болел.

Однако судьи установили, что предоставленные документы ВВК свидетельствуют о проблемах со здоровьем в период в течение 2003-2004 годов, кроме того "он не обращался за медицинской помощью в медицинские учреждения, не находился на амбулаторном или стационарном лечении проблем со здоровьем".

Свою вину в суде мужчина не признал.

Что решил суд

Судья, слушавший дело, признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил ему четыре года заключения. Впрочем, приговор был изменен на два года испытательного срока.

Напомним, ранее мы писали, что член "Религиозного центра Свидетели Иеговы" отказался от мобилизации. За это суд наказал его до трех лет лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Хмельницком мужчина проигнорировал боевую повестку из-за страха перед военной службой.