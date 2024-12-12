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ВЛК пройшов, але відмовився служити — як суд покарав чоловіка

12 грудня 2024 21:13
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Відмова від служби у ЗСУ - як суд покарав чоловіка
Пуста судова зала. Фото: Міст
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львові судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. За це він отримав чотири роки ув'язнення, але йому призначили випробувальний термін. 

Про це йдеться в Єдиному реєстрі судових рішень. 

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У матеріалах справи зазначається, що мешканець Нового Розділу пройшов ВЛК та був визнаним придатним до служби в армії. Однак чоловік відмовився від проходження служби, про що було складено відповідний акт. 

У ході справи матір обвинуваченого зазначила, що її син часто хворіє та має поганий зір. А від служби в ЗСУ не ухилявся, оскільки хворів. 

Однак судді встановили, що надані документи ВЛК свідчать про проблеми зі здоров'ям у період протягом 2003-2004 років, крім того "він не звертався за медичною допомогою в медичні заклади, не перебував на амбулаторному чи стаціонарному лікуванні щодо проблем із здоров`ям".  

Свою провину у суді чоловік не визнав.

Що вирішив суд 

Суддя, який слухав справу, визнав чоловіка винним в ухиленні мобілізації та призначив йому чотири роки ув'язнення. Втім, вирок було змінено на два роки випробувального терміну. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що член "Релігійного центру Свідки Єгови" відмовився від мобілізації. За це суд покарав його до трьох років позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що у Хмельницькому чоловік проігнорував бойову повістку через страх перед військовою службою. 

суд Україна мобілізація ВЛК судові рішення

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