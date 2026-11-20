Сотрудники ТЦК и СП. Фото: Суспільне

Если ВВК в ТЦК провели за пять минут без анализов и ЭКГ, решение о годности можно обжаловать даже после прибытия в распределительный пункт. Пока мобилизованный ожидает отправки на двухмесячное обучение в распределительном пункте, он еще не зачислен в списки конкретной части. Первой возможностью остановить незаконную мобилизацию станет обязательный первичный медосмотр, который при приеме в учебный центр проводит начальник медицинской службы или врач приемного отделения.

Как правильно обжаловать незаконную мобилизацию, объяснил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Как обжаловать ускоренную ВВК и доказать проблемы со здоровьем

Юристы рассмотрели случай, когда мужчина пожаловался на мгновенную мобилизацию. Его задержали сотрудники ТЦК в другой области, доставили в местный военкомат, где ему устроили очень быстрый медосмотр без фактической проверки состояния здоровья. При этом мужчина утверждает, что у него серьезные проблемы со спиной.

"Учебным центрам невыгодно принимать курсанта с острой патологией спины, который не сможет надеть бронежилет, пройти двухмесячную базовую общую военную подготовку (БОВП) и с первого дня окажется в лазарете", — объясняет В.О. Дерий.

В первые часы и дни юрист советует:

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устно и письменно зафиксировать жалобы на сильную боль в позвоночнике, ограничение движений, прострелы в ногу или онемение конечностей (если они есть);

подчеркнуть, что ВЛК в ТЦК длилась 5 минут без анализа крови, ЭКГ, рентгена или МРТ;

настаивать на реагировании медслужбы НЦ, которая в таких ситуациях часто отказывается принимать новобранца и возвращает его в ТЦК на дообследование или сразу направляет в военный госпиталь.

Можно ли просить родственников собрать справки из частных клиник

Если ранее человек проходил обследование и лечение в частных клиниках, то в таком случае доказательства и документы должны оперативно собрать близкие родственники или адвокат.

Важно, чтобы родственники или адвокат выполнили следующие действия:

Подготовили заверенные выписки. В частных клиниках и диагностических центрах (после МРТ, КТ, рентгена, приёмов у невропатолога, вертебролога или нейрохирурга) берут заверенные мокрыми печатями выписки формы № 027/о, консультативные заключения с четким диагнозом, описания снимков и дубликаты дисков.

Внесли все данные об обследованиях и диагнозах в ЭСОЗ (eHealth). Частный или семейный врач на основании этих выписок и МРТ должен внести диагнозы, касающиеся позвоночника, в электронную систему.

Сканы и фото нужны на телефоне немедленно для показа врачам, а заверенные бумажные копии родственники или адвокат передают лично или отправляют «Новой почтой» в учебный центр.

Законные действия после зачисления в списки части

Вместе с тем юрист объясняет, что если приказ о зачислении уже подписан, нельзя отказываться от выполнения приказов или самовольно покидать часть — это грозит уголовной ответственностью по ст. 402 или ст. 407 УК Украины.

Вместо этого следует действовать в соответствии с процедурой. Важно обращаться в медпункт. На основании ст. 256–260 Устава внутренней службы ВСУ ежедневно при боли в спине фиксируйте визит в Книге записи больных и требуйте освобождения от физических нагрузок, например, ношения бронежилета, полигонных занятий.

Подайте рапорт на госпитальную ВЛК. Направьте командиру рапорт об ухудшении состояния здоровья с требованием стационарного обследования или лечения в военном госпитале и последующей госпитальной ВВК. Лучше всего подавать электронный рапорт через "Армия+", который невозможно порвать или проигнорировать, либо два бумажных экземпляра с регистрацией в строевой части и копиями справок из частных клиник.

Высшая ВВК и отмена постановления через суд

Постановление ВВК ТЦК можно обжаловать в досудебном порядке в высшую ВЛК, а также через окружной административный суд по месту жительства или расположению ТЦК в порядке КАС Украины. В иске требуйте признать действия комиссии противоправными, отменить заключение о годности и обязать провести повторный осмотр в соответствии с п. 3.4 главы 3 раздела II Приказа МОУ № 402.

"Отсутствие в материалах личного дела бланков анализов крови, мочи, тестов на ВИЧ/гепатиты и ЭКГ на дату прохождения ВЛК легко истребуется судом (или адвокатским запросом) и является безусловным основанием для признания постановления ВЛК противоправным", — отмечает В.О. Дерій.

Само по себе подача иска не приостанавливает прохождение службы и не освобождает от службы в армии автоматически, однако судебное решение об отмене первоначального постановления обязывает командование направить военнослужащего на полноценное медицинское обследование.

Новини.LIVE сообщали, что ранее в украинских судах уже рассматривались резонансные дела о нарушениях во время мобилизации. В одном из таких случаев мужчину призвали, несмотря на действующую бронь, и уже на следующее утро зачислили в воинскую часть, однако через суд призывные приказы отменили, а апелляционная инстанция подтвердила, что незаконную мобилизацию можно обжаловать даже после начала службы.

Подобные споры возникали и вокруг работы медкомиссий. Так, в Харькове суд разбирался в истории мужчины, которого мобилизовали за один день, хотя адвокат предоставил справки об инвалидности и шизофрении. Тогда судьи отказались отменять решение ТЦК, сославшись на то, что не могут проверять правильность медицинских заключений.

Точку в таких спорах поставил Верховный Суд, который встал на сторону военных. Судьи пояснили, что военно-медицинские комиссии не имеют права игнорировать диагнозы, а суды теперь будут более строго проверять, чем именно медики обосновали заключение о годности человека к службе.