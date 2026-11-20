Працівники ТЦК та СП. Фото: Суспільне

Якщо ВЛК у ТЦК провели за п'ять хвилин без аналізів та ЕКГ, постанову про придатність можна оскаржити навіть після прибуття до розподільчого пункту. Доки мобілізований очікує відправки на двомісячне навчання у розподільчому пункті, він ще не зарахований до списків конкретної частини. Першою можливістю зупинити незаконну мобілізацію буде обов'язковий первинний медогляд, який під час прийому до навчального центру проводить начальник медичної служби або лікар приймального відділення.

Як коректно оскаржити незаконну мобілізацію пояснив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Як оскаржити швидку ВЛК та довести проблеми зі здоров'ям

Юристи розглянули випадок, де чоловік поскаржився на миттєву мобілізацію. Його затримали працівники ТЦК в іншій області, доставили до місцевого військкомату, де йому влаштували дуже швидкий медогляд без фактичної перевірки стану здоров'я. При цьому чоловік стверджує, що має серйозні проблеми зі спиною.

"Навчальним центрам невигідно приймати курсанта з гострою патологією спини, який не зможе одягнути бронежилет, проходити двомісячну базову загальну військову підготовку (БЗВП) і з першого дня опиниться у лазареті", — пояснює В.О. Дерій.

У перші години та дні юрист радить:

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усно й письмово зафіксувати скарги на сильний біль у хребті, обмеження рухів, простріли в ногу чи оніміння кінцівок (якщо вони є);

наголосити, що ВЛК у ТЦК тривала 5 хвилин без аналізу крові, ЕКГ, рентгену чи МРТ;

наполягати на реагуванні медслужби НЦ, яка в таких ситуаціях часто відмовляється приймати новобранця і повертає його ТЦК на дообстеження або одразу направляє до військового госпіталю.

Чи можна просити родичів про збір довідок із приватних клінік

Якщо раніше чоловік проходив обстеження та лікування у приватних клініках, то в такому випадку докази і документи мають оперативно зібрати близькі родичі або адвокат.

Важливо, щоб родичі чи адвокат здійснили наступні дії:

Сформували завірені виписки. У приватних клініках та діагностичних центрах (після МРТ, КТ, рентгену, прийомів невропатолога, вертебролога чи нейрохірурга) беруть завірені мокрими печатками виписки форми № 027/о, консультативні висновки з чітким діагнозом, описи знімків і дублікати дисків.

Внесли усі дані про обстеження та діагнози до ЕСОЗ (eHealth). Приватний або сімейний лікар на підставі цих виписок та МРТ має внести діагнози щодо хребта в електронну систему.

Скани й фото потрібні на телефоні негайно для показу лікарям, а завірені паперові копії родичі чи адвокат передають особисто або надсилають "Новою поштою" до навчального центру.

Законні дії після зарахування до списків частини

Разом з тим юрист пояснює, що якщо наказ про зарахування вже підписаний, не можна відмовлятися від виконання наказів чи самовільно залишати частину — це загрожує кримінальною відповідальністю за ст. 402 або ст. 407 КК України.

Натомість слід діяти за процедурою. Важливо звертатися до медпункту. На підставі ст. 256–260 Статуту внутрішньої служби ЗСУ щодня при болю у спині фіксуйте візит у Книзі запису хворих та вимагайте звільнення від фізнавантажень, наприклад, носіння бронежилета, полігонних занять.

Подайте рапорт на госпітальну ВЛК. Направте командиру рапорт про погіршення стану здоров'я з вимогою стаціонарного обстеження чи лікування у військовому госпіталі та подальшої госпітальної ВЛК. Найкраще подавати електронний рапорт через "Армія+", який неможливо порвати чи проігнорувати, або два паперові примірники з реєстрацією у стройовій частині та копіями довідок із приватних клінік.

Вища ВЛК і скасування постанови через суд

Постанову ВЛК ТЦК можна оскаржити в досудовому порядку до вищої ВЛК, а також через окружний адміністративний суд за місцем проживання або розташуванням ТЦК у порядку КАС України. У позові вимагайте визнати дії комісії протиправними, скасувати висновок про придатність та зобов'язати провести повторний огляд за п. 3.4 глави 3 розділу ІІ Наказу МОУ № 402.

"Відсутність у матеріалах особової справи бланків аналізів крові, сечі, тестів на ВІЛ/гепатити та ЕКГ за дату проходження ВЛК легко витребовується судом (або адвокатським запитом) і є безумовною підставою для визнання постанови ВЛК протиправною", — зазначає В.О. Дерій.

Саме подання позову не зупиняє проходження служби й не звільняє з армії автоматично, однак судове рішення про скасування первинної постанови зобов'язує командування направити бійця на повноцінне медобстеження.

Новини.LIVE повідомляли, що раніше в українських судах уже розглядали резонансні справи щодо порушень під час мобілізації. В одному з таких випадків чоловіка призвали попри чинну бронь і вже наступного ранку зарахували до військової частини, проте через суд накази про призов скасували, а апеляційна інстанція підтвердила, що незаконну мобілізацію можна оскаржити навіть після початку служби.

Подібні суперечки виникали й навколо роботи медкомісій. Так у Харкові суд розбирався в історії чоловіка, якого мобілізували за один день, хоча адвокат надав довідки про інвалідність та шизофренію. Тоді судді відмовилися скасовувати рішення ТЦК, пославшись на те, що не можуть перевіряти правильність лікарських висновків.

Крапку в таких суперечках поставив Верховний Суд, який встав на бік військових. Судді пояснили, що військово-лікарські комісії не мають права ігнорувати діагнози, а суди тепер суворіше перевірятимуть, чим саме медики обґрунтували висновок про придатність людини до служби.