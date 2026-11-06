Обучение военных на БПЛА. Фото: Reuters

Статус офицера запаса освобождает мобилизованных от стандартной базовой подготовки рядового состава (БОВП). Военнообязанные с дипломами вузов уже обладают тактическим уровнем знаний. Но без специальной подготовки в условиях войны их никто не оставит. Для них в ВСУ предусмотрены отдельные профессиональные курсы или целевая переподготовка.

Об этом сообщил Сумской ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Что нужно будет изучить офицерам запаса вместо БОВП

Общая 51-дневная базовая общевойсковая подготовка (БОВП) рассчитана исключительно на рекрутов без предыдущего армейского опыта. По ее итогам рядовой состав затем получает первичную специальность ВОС-100 "Стрелок". Направлять на такие же курсы выпускников военных кафедр юридически некорректно.

После призыва переподготовка офицеров запаса проходит по совершенно иным сценариям. Органы военного управления самостоятельно принимают решения относительно формата обучения таких граждан.

Командиры подбирают профессиональные курсы с учетом:

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уже полученную военно-учетную специальность призывника;

будущую должность мобилизованного в подразделении;

текущий уровень его армейской подготовки.

В соответствии со статьёй 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», выпускник военной кафедры имеет начальное звание офицера запаса. Человек получает эти погоны только после полной аттестации и успешной сдачи итоговых экзаменов. То есть призывник с таким дипломом уже не является обычным гражданским лицом.

Сама учебная программа во время обучения кардинально отличается от подготовки рядовых.

Офицерский курс имеет следующие характеристики:

общий объем программы составляет 44 кредита ECTS; 37 кредитов отведено на углубленное изучение военной теории; 7 кредитов покрывают практические учебные сборы; студенты осваивают профессиональный и базовый курсы тактического уровня (L-1A и L-1B).

Как стать офицером запаса в 2026 году

Получить офицерское звание до призыва в армию можно во время получения высшего образования. В 2026 году высшие военные учебные заведения и кафедры при гражданских университетах принимают кандидатов исключительно на добровольной основе.

Чтобы попасть на программу подготовки, необходимо соответствовать ряду строгих критериев:

иметь диплом бакалавра или официально находиться в процессе его получения;

успешно пройти строгий профессионально-психологический отбор;

быть признанным годным к военной службе по состоянию здоровья.

Благодаря этой подготовке, в случае мобилизации, военкомат и командование будут оценивать такого призывника не как рекрута, а как специалиста, которому требуется лишь целевая доподготовка.

Новини.LIVE ранее сообщали, что граждане, проходящие базовую подготовку в учебных центрах, уже официально считаются военнослужащими в звании "рекрут". Даже если человек еще не принес присягу и не был на фронте, побег с полигона считается самовольным оставлением части и наказывается уголовной ответственностью.

Выплаты мобилизованным и добровольцам начинают начислять с первых дней базовой военной подготовки. Курс длится примерно 51 день, и всё это время бойцы получают минимальное денежное обеспечение. После выпуска из центра размер зарплаты увеличивается в соответствии с должностью, обязанностями и условиями службы.