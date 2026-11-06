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Головна Мобілізація Замість БЗВП: як навчають мобілізованих офіцерів запасу

Замість БЗВП: як навчають мобілізованих офіцерів запасу

Ua ru
6 листопада 2026 07:10
Мобілізація офіцерів запасу: чи потрібна їм базова підготовка БЗВП Reuters
Навчання військових на БЗВП. Фото: Reuters

Статус офіцера запасу звільняє мобілізованих від стандартної базової підготовки рядового складу (БЗВП). Військовозобов'язані з дипломами кафедр уже мають тактичний рівень знань.  Але без спецнавчань в умовах війни їх ніхто не залишить. Для них у ЗСУ передбачені окремі фахові курси або цільова перепідготовка.

Про це повідомив Сумський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Що треба буде вивчити офіцерам запасу замість БЗВП

Загальна 51-денна базова загальновійськова підготовка (БЗВП) розрахована виключно на рекрутів без попереднього армійського досвіду. За її підсумками рядовий склад потім отримує первинну спеціальність ВОС-100 "Стрілець". Відправляти на такі ж курси випускників військових кафедр є юридично некоректно.

Після призову перепідготовка офіцерів запасу відбувається за абсолютно іншими сценаріями. Органи військового управління самостійно ухвалюють рішення щодо формату навчання таких громадян.

Командири підбирають фахові курси, зважаючи на:

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  • вже здобуту військово-облікову спеціальність призовника;
  • майбутню посаду мобілізованого у підрозділі;
  • поточний рівень його армійської підготовки.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", випускник військової кафедри має первинне звання офіцера запасу. Людина отримує ці погони лише після повної атестації та успішно складених фінальних іспитів. Тобто призовник із таким дипломом уже не є звичайною цивільною особою.

Сама навчальна програма під час студентства кардинально відрізняється від підготовки рядових.

Офіцерський курс має такі характеристики:

  1. загальний обсяг програми становить 44 кредити ЄКТС;
  2. 37 кредитів відведено на поглиблене вивчення військової теорії;
  3. 7 кредитів покривають практичний навчальний збір;
  4. студенти опановують фаховий та базовий курси тактичного рівня (L-1A та L-1B).

Як стати офіцером запасу у 2026 році

Отримати офіцерське звання до призову в армію можна під час здобуття вищої освіти. У 2026 році вищі військові навчальні заклади та кафедри при цивільних університетах приймають кандидатів суто на добровільній основі.

Щоб потрапити на програму підготовки, потрібно відповідати низці жорстких критеріїв:

  • мати диплом бакалавра або офіційно перебувати в процесі його здобуття;
  • успішно пройти суворий професійно-психологічний відбір;
  • бути визнаним придатним до військової служби за станом здоров'я.

Завдяки цій підготовці, у разі мобілізації, військкомат та командування оцінюватимуть такого призовника не як рекрута, а як фахівця, якому потрібна лише цільова допідготовка.

Новини.LIVE інформували раніше, що громадяни, які проходять базову підготовку в навчальних центрах, уже офіційно вважаються військовослужбовцями у званні "рекрут". Навіть якщо людина ще не склала присягу і не була на фронті, втеча з полігона вважається самовільним залишенням частини та карається кримінальною відповідальністю.

Виплати мобілізованим і добровольцям починають нараховувати з перших днів базової військової підготовки. Курс триває приблизно 51 день, і весь цей час бійці отримують мінімальне грошове забезпечення. Після випуску з центру розмір зарплати зростає відповідно до посади, обов'язків та умов служби.

військові навчання мобілізація офіцери запасу підготовка БЗВП
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан

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