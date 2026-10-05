Отмена МСЭК в Украине: новые правила установления инвалидности

Оценка работоспособности военнослужащих. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Украине окончательно ликвидированы МСЭК, а вопросами установления инвалидности для военнослужащих в настоящее время занимаются комиссии ЭКОПФО. Новые комиссии оценивают не только диагноз, но и способность человека к полноценной жизни, что требует от раненых бойцов тщательного сбора медицинских документов и справок.

Как получить направление на установление инвалидности и что делать в случае нарушения прав, объяснила юрист Елизавета Коробейникова, передает Новини.LIVE.

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Как работает новая система оценки ЭКОПФО в 2026 году

В 2026 году украинские военнослужащие больше не будут проходить медицинско-социальные экспертные комиссии (МСЭК), поскольку эта структура официально ликвидирована. Вместо этого определением процента утраченной трудоспособности, необходимости протезирования и назначением программ реабилитации занимаются Экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФО).

Эти медицинские группы формируются на базе коммунальных или государственных кластерных и надкластерных больниц. Состав комиссии формируется в зависимости от травм пациента; в группу входят от пяти до восьми специалистов, среди которых обязательно присутствуют терапевт и другие профильные врачи.

Оценка проводится исключительно через электронную систему здравоохранения с применением новых международных классификаций. В отличие от старой модели, которая фокусировалась на фиксации анатомических дефектов и «сухих» диагнозах, ЭКОПФО уже анализирует, как именно ранение или хроническое заболевание ограничивают мобильность бойца и его способность работать по гражданской или военной специальности.

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Как отмечает адвокат объединения "Актум" Елизавета Коробейникова, очень важно, чтобы все документы содержали максимально точную информацию о состоянии пациента. Малейшая неточность в выписках может привести в будущем к отказу или существенному занижению группы инвалидности.

"Смена вывески с МСЭК на ЭКОПФО не означает автоматического исчезновения бюрократии. Документальная база осталась почти идентичной. Главное отличие в том, что теперь врачи оценивают не только сам диагноз, но и вашу способность к полноценной жизни и работе после ранения. И именно этот фактор требует твёрдой доказательной базы", — отмечает правозащитница.

Кто выдает направление в ЭКОПФО

Путь к установлению официального статуса лица с инвалидностью вследствие войны напрямую зависит от текущего статуса защитника.

Так для военных, перенесших тяжелое заболевание и продолжающих лечение в стационаре, направление формы 088/о выдает профильный лечащий врач. Это может быть, например, хирург или кардиолог, либо в некоторых случаях непосредственный командир.

Действующим военнослужащим категорически запрещено самовольно обращаться в гражданские больницы для обследований. Риск заключается в том, что без согласования с руководством такие действия могут быть расценены как самовольное оставление воинской части (СОВЧ). Чтобы легально покинуть подразделение, боец должен в письменной форме или через мобильное приложение «Армия+» подать командиру рапорт, обязательно приложив копии больничных выписок. Если же командование затягивает или игнорирует рассмотрение, этот зарегистрированный рапорт становится официальным основанием для привлечения адвокатского сопровождения.

Когда военнослужащий выписывается из больницы, увольняется в запас по состоянию здоровья или находится в отпуске, направление в ЭКОПФО оформляет семейный врач или председатель врачебно-военной комиссии (ВВК).

Сначала пациент получает от семейного врача электронные направления к узким специалистам, собирает их консультационные заключения, которые обязательно должны быть на фирменных бланках с печатями, и возвращается с ними обратно.

После этого семейный врач оформляет направление 088/о и передает пакет документов комиссии в электронном виде.

Какие документы являются обязательными для прохождения ЭКОПФО

Наиболее важными документами для прохождения экспертизы являются направление 088/о, справка ВЛК и справка об обстоятельствах травмы по форме № 5. Заключение о необходимости протезирования можно получить не только от ЭКОПФО, но и от врачебно-консультативной комиссии (ВКК) больницы.

Обжалование решений и защита финансовых интересов

От решения экспертной комиссии напрямую зависит сумма единовременной денежной помощи и объем дальнейшего социального и пенсионного обеспечения. Юрист Елизавета Коробейникова отмечает, что начинать процедуру медицинской оценки лучше еще до полного исключения из списков личного состава, если травма объективно делает невозможным выполнение боевых задач и требует длительного лечения.

Если раненый не согласен с назначенным процентом утраты трудоспособности или группой инвалидности, систему можно заставить пересмотреть заключение. Для рассмотрения спорных вопросов, стандартизации решений и контроля за региональными врачами функционирует Центр оценки функционального состояния лица (ЦОФСО).

Это отдельное независимое учреждение, куда и подается первоначальная жалоба. Если же решение ЦОФСО также окажется несправедливым, то в дальнейшем окончательной инстанцией, куда можно обратиться для обжалования и защиты законных выплат, остается административный суд.

Также Новини.LIVE сообщали, что согласно действующим правилам, обновлять данные о состоянии здоровья в военкоматах необходимо ежегодно. Стандартная процедура медосмотра должна длиться не более шести суток, но лица, которых ранее официально исключили из учета, полностью освобождаются от повторных проверок.

Особое внимание документам следует уделять раненым бойцам на этапе эвакуации. Некорректно заполненные медицинские документы или отсутствие обязательных формулировок часто препятствуют получению статуса лица с инвалидностью вследствие войны и соответствующих финансовых выплат. Чтобы не оказаться в такой ситуации, юристы советуют военнослужащим самостоятельно проверять все справки и помнить о сроках обжалования решений медкомиссий.