Скасування МСЕК в Україні: нові правила встановлення інвалідності

Оцінювання працездатності військових. Фото: колаж Новини.LIVE

В Україні остаточно ліквідовано МСЕК, а встановленням інвалідності для військовослужбовців займаються нині команди ЕКОПФО. Нові комісії оцінюють не лише діагноз, а й здатність людини до повноцінного життя, що вимагає від поранених бійців ретельного збору медичних документів та довідок.

Як отримати направлення на встановлення інвалідності та що робити при порушенні прав пояснила юристка Єлизавета Коробейнікова, передає Новини.LIVE.

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Як працює нова система оцінювання ЕКОПФО в 2026 році

У 2026 році українські військовослужбовці більше не проходять медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) оскільки цю структуру офіційно ліквідовано. Натомість визначенням відсотка втраченої працездатності, потреби у протезуванні та призначенням програм реабілітації займаються Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО).

Ці медичні групи формуються на базі комунальних або державних кластерних і надкластерних лікарень. Склад комісії формується залежно від травм пацієнта, до команди входять від п'яти до восьми фахівців, серед яких обов'язково є терапевт та інші профільні лікарі.

Оцінювання проводиться виключно через електронну систему охорони здоров'я із застосуванням нових міжнародних класифікацій. На відміну від старої моделі, яка фокусувалася на фіксації анатомічних дефектів та сухих діагнозах, ЕКОПФО уже аналізує, як саме поранення чи хронічна хвороба обмежують мобільність бійця та його здатність працювати за цивільною або військовою спеціальністю.

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Як зазначає адвокат об'єднання "Актум" Єлизавета Коробейнікова, дуже важливо, щоб всі документи містили максимально точну інформацію про стан пацієнта. Найменша неточність у виписках може призвести в майбутньому до відмови або суттєвого заниження групи інвалідності.

"Зміна вивіски з МСЕК на ЕКОПФО не означає автоматичного зникнення бюрократії. Документальна база залишилася майже ідентичною. Головна різниця в тому, що тепер лікарі оцінюють не лише сам діагноз, а вашу здатність до повноцінного життя та роботи після поранення. І саме цей фактор потребує жорсткої доказової бази", — наголошує правозахисниця.

Хто дає направлення на ЕКОПФО

Шлях до встановлення офіційного статусу особи з інвалідністю внаслідок війни напряму залежить від поточного статусу захисника.

Так для військових, які перенесли важку хворобу та продовжують лікування у стаціонарі, направлення форми 088/о видає профільний лікуючий лікар. Це може бути, наприклад, хірург чи кардіолог або в деяких випадках безпосередній командир.

Чинним армійцям категорично заборонено самовільно їхати до цивільних лікарень для обстежень. Ризик у тому, що без погодження з керівництвом такі дії можуть розцінити як самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Щоб легально покинути підрозділ, боєць повинен письмово або через мобільний застосунок "Армія+" подати командиру рапорт, обов'язково додавши копії шпитальних виписок. Якщо ж командування затягує чи ігнорує розгляд, цей зареєстрований рапорт стає офіційною підставою для залучення адвокатського супроводу.

Коли військовий виписується з лікарні, звільняється в запас за станом здоров'я або перебуває у відпустці, то направлення на ЕКОПФО оформлює сімейний лікар або голова лікарсько-військової комісії (ВЛК).

Спочатку пацієнт отримує від сімейного лікаря електронні направлення до вузьких спеціалістів, збирає їхні консультаційні висновки, які обов'язково мають бути на фірмових бланках із печатками, і повертається з ними назад.

Після цього сімейний лікар формує направлення 088/о та передає пакет документів комісії в електронному вигляді.

Які документи є обов'язковими для проходження ЕКОПФО

Найважливішими паперами для проходження експертизи є направлення 088/о, довідка ВЛК та довідка про обставини травми за формою № 5. Висновок про необхідність протезування можна отримати не лише від ЕКОПФО, а й від лікарсько-консультативної комісії (ЛЛК) лікарні.

Оскарження рішень та захист фінансових інтересів

Від рішення експертної команди безпосередньо залежить сума одноразової грошової допомоги та обсяг подальшого соціального і пенсійного забезпечення. Юристка Єлизавета Коробейнікова зазначає, що починати процедуру медичного оцінювання краще ще до повного виключення зі списків особового складу, якщо травма об'єктивно унеможливлює виконання бойових завдань і вимагає тривалого лікування.

Якщо поранений не згоден із призначеним відсотком втрати працездатності або групою інвалідності, систему можна змусити переглянути висновок. Для розгляду спірних питань, стандартизації рішень та контролю за регіональними лікарями функціонує Центр оцінювання функціонального стану особи (ЦОФСО).

Це окрема незалежна інституція, куди й подається первинна скарга. Якщо ж рішення ЦОФСО також виявиться несправедливим, то надалі фінальною інстанцією, куди можна звернутися для оскарження та захисту законних виплат, залишається адміністративний суд.

Також Новини.LIVE повідомляли, що за чинними правилами, актуалізовувати дані про стан здоров'я у військкоматах необхідно щорічно. Стандартна процедура медогляду має тривати не довше шести діб, але особи, яких раніше офіційно виключили з обліку, від повторних перевірок повністю звільняються.

Окрему увагу документам слід приділяти пораненим бійцям на етапі евакуації. Некоректно заповнені медичні папери чи відсутність обов'язкових формулювань часто блокують отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідних фінансових виплат. Щоб не опинитися в такій ситуації, юристи радять військовослужбовцям самостійно вичитувати всі довідки і пам'ятати про терміни для апеляції на рішення медкомісій.