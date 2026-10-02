Штрафы за нарушение военного учета на предприятии 2026

Заполнение бланков. Фото: Армия Информ

Украинские компании будут оштрафованы на суммы от 34 000 до 59 500 гривен за ошибки в военном учете сотрудников. Ответственность за это будет нести директор или кадровик, а количество выписанных штрафов будет напрямую зависеть от числа возбужденных административных дел, а не от количества нарушений, выявленных инспекторами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Внезапные визиты комиссий ТЦК и проверки предприятий

Любое юридическое лицо, которое принимает на работу резервистов, призывников или военнообязанных, обязано вести их воинский учет. Проконтролировать этот процесс государство может с помощью специальных комиссий. В их состав обычно входят представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки, местных госадминистраций, а также инспекторы Государственной службы по вопросам труда и Государственной налоговой службы.

Ревизии делятся на два типа. Если проверка плановая, компанию обязательно предупреждают о ней не менее чем за 10 дней до начала. Однако комиссия имеет полное право нанести внеплановый визит абсолютно без какого-либо предварительного уведомления.

Кто заплатит штраф за нарушение военного учета на предприятии

Если руководство вообще проигнорировало требования законодательства и воинский учет на предприятии не ведется как таковой, наказание понесет непосредственно руководитель предприятия. Когда же процесс работает, но комиссия обнаруживает нарушения, финансово пострадает должностное лицо, на которое официально возложены эти обязанности, то есть, как правило, это штатный инспектор или кадровик.

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Согласно статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение правил в особый период должностным лицам юридических лиц грозит штраф в размере от 34 000 до 59 500 гривен.

Компания должна тщательно проверять учетные документы, регулярно проводить сверку, обновлять информацию и оперативно уведомлять ТЦК и СП о каждом увольнении или приеме на работу таких сотрудников.

В то же время выявление инспекторами сразу нескольких нарушений в ходе одной ревизии не означает, что штраф автоматически будет умножаться на количество ошибок. Размер штрафа зависит исключительно от количества вынесенных постановлений. То есть, если все выявленные нарушения объединяются и рассматриваются в рамках одного административного дела, должностное лицо или руководитель заплатит только один штраф.

Новини.LIVE сообщали, что если работник мобилизуется добровольно, компании важно все правильно оформить. Необходимо получить документ из ТЦК, уволить человека с сохранением должности, проставить соответствующий код в табеле и обновить списки учета.

Сам военный учет также изменился: с 16 декабря 2025 года бумажные военные билеты окончательно отменены. Традиционные «книжечки» оставили только действующим и бывшим сотрудникам СБУ и разведки, а остальные граждане получают исключительно электронные документы.