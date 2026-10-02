Штрафи за порушення військового обліку на підприємстві 2026

Заповнення бланків. Фото: Армія Інформ

Українські компанії штрафуватимуть на суми від 34 000 до 59 500 гривень за помилки у військовому обліку працівників. Відповідальність за це нестиме директор або кадровик, а кількість виписаних стягнень залежатиме напряму від відкритих адміністративних справ, а не від кількості знайдених інспекторами порушень.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

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Раптові візити комісій ТЦК та перевірки бізнесу

Будь-яка юридична особа, яка працевлаштовує резервістів, призовників чи військовозобов'язаних, зобов'язана вести їхній військовий облік. Проконтролювати цей процес держава може через спеціальні комісії. До їхнього складу зазвичай входять представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, місцевих держадміністрацій, а також інспектори Державної служби з питань праці та Державної податкової служби.

Ревізії поділяються на два типи. Якщо перевірка планова, компанію обов'язково попередять про неї щонайменше за 10 днів до початку. Однак комісія має повне право завітати з позаплановим візитом абсолютно без жодного завчасного сповіщення.

Хто заплатить штраф за порушення військового обліку на підприємстві

Якщо керівництво взагалі проігнорувало вимогу законодавства і військовий облік на підприємстві не ведеться як такий, покарання понесе безпосередньо очільник підприємства. Коли ж процес працює, але комісія знаходить порушення, фінансово постраждає посадова особа, на яку офіційно покладено ці обов'язки, тож зазвичай це штатний інспектор або кадровик.

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Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недотримання правил в особливий період посадовцям юридичних осіб загрожує стягнення у розмірі від 34 000 до 59 500 гривень.

Компанія мусить ретельно перевіряти облікові документи, регулярно проводити звіряння, оновлювати інформацію та оперативно сповіщати ТЦК та СП про кожне звільнення чи прийняття на роботу таких співробітників.

Водночас виявлення інспекторами одразу кількох недоліків під час однієї ревізії не означає, що штраф автоматично множитиметься на кількість помилок. Кількість штрафів прив'язаний виключно до кількості винесених постанов. Тобто, якщо всі знайдені порушення об'єднують та розглядають у рамках однієї адміністративної справи, посадовець чи керівник заплатить лише один штраф.

Новини.LIVE інформували, що якщо працівник мобілізується добровільно, компанії важливо все правильно оформити. Потрібно отримати документ із ТЦК, увільнити людину зі збереженням посади, проставити відповідний код у табелі та оновити списки обліку.

Сам військовий облік також змінився: з 16 грудня 2025 року паперові військові квитки остаточно скасовано. Традиційні "книжечки" залишили тільки чинним і колишнім співробітникам СБУ та розвідки, натомість решта громадян отримує виключно електронні документи.