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Водителям на заметку — могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки

10 ноября 2023 06:43
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — имеют ли право ТЦК останавливать авто для вручения повестки
Украинский военный остановил автомобиль для проверки. Фото: УНИАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию до 14 февраля 2024 года. Потому военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут получать повестки и в дальнейшем. Вручить этот документ ТЦК и СП могут в любом месте: на улице, блокпосте или даже в ТРЦ.

Но вправе ли сотрудники территориальных центров комплектования останавливать авто, чтобы вручать повестки военнообязанным гражданам? На этот вопрос ответил адвокат Ростислав Кравец в комментарии Факты ICTV.

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Имеют ли право ТЦК останавливать авто, чтобы вручить повестку

Как подчеркнул правовед, останавливать авто, проверять документы и проводить осмотр вещей и транспортного средства имеют право:

  • работники Нацполиции;
  • СБУ;
  • сотрудники Нацгвардии;
  • Госпогранслужбы;
  • ГМС;
  • Гостаможслужбы;
  • ВСУ.

Поэтому представители ТЦК и СП не имеют полномочий останавливать автомобиль. Кроме того, они не имеют права требовать у граждан документы на проверку.

 

Имеют ли право ТЦК останавливать авто, чтобы вручить повестку
Проверка документов у водителя на блокпосте. Фото: google.com

Что делать, если ваш автомобиль остановили и вручают повестку

Если автомобиль все же остановили или заблокировали и требуют взять повестку, следуйте следующим инструкциям:

  • спросить удостоверение;
  • не выходить из машины;
  • не давать никаких документов;
  • снимать на видео все, что происходит на дороге;
  • вызвать Нацполицию.

Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных и свидетелей и вручается военнообязанному под подпись.

Отказаться от повестки можно:

  • если документ выписали с нарушением закона — данные дописывались в частично заполненный бланк повестки;
  • если в повестке указаны неверные данные получателя;
  • если повестку вручает неуполномоченное лицо, у которого нет печати, или определенные данные вносили без присутствия получателя.

 

Что делать, если вручили повестку на дороге — рекомендации правозащитницы
Проверка документов у водителя. Фото: google.com

Ранее мы писали, могут ли работники ТЦК заходить на частную территорию для вручения повестки.

Напомним, мы рассказывали, могут ли раздавать повестки прямо на избирательных участках.

Также мы сообщали, какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки.

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