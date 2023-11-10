Мобілізація в Україні — чи мають право ТЦК зупиняти авто для вручення повістки

Український військовий зупинив авто для перевірки. Фото: УНІАН

В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Тож, військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримуватимуть повістки й надалі. Вручити цей документ ТЦК та СП можуть у будь-якому місці: на вулиці, блокпосту або ж навіть у ТРЦ.

Та чи мають право співробітники територіальних центрів комплектування зупиняти авто, щоб вручати повістки військовозобов'язаним громадянам? На це питання відповів адвокат Ростислав Кравець в коментарі Факти ICTV.

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Чи мають право ТЦК зупиняти авто, щоб вручити повістку

Як підкреслив правознавець, зупиняти авто, перевіряти документи та проводити огляд речей і транспортного засобу мають право:

робітники Нацполіції;

СБУ;

співробітники Нацгвардії;

Держприкордонслужби;

ДМС;

Держмитслужби;

ЗСУ.

Тож, представники ТЦК та СП не мають повноважень зупиняти автомобіль. Крім цього, вони не мають права вимагати у громадян документи на перевірку.

Перевірка документів у водія на блокпості. Фото: google.com

Що робити, якщо ваше авто зупинили та вручають повістку

Якщо автомобіль все ж таки зупинили або заблокували та вимагають взяти повістку, слід дотримуватися таких інструкцій:

запитати посвідчення;

не виходити з машини;

не давати жодних документів;

знімати на відео все, що відбувається на дорозі;

викликати Нацполіцію.

Якщо особа відмовляється від отримання повістки, складається акт про відмову від отримання повістки із підписами уповноважених осіб та свідків і вручається військовозобов’язаному під підпис.

Відмовитися від повістки можна:

якщо документ виписали з порушенням закону — дані дописували у частково заповнений бланк повістки;

якщо в повістці вказані неправильні дані отримувача;

якщо повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки, або певні дані вносили без присутності отримувача.

Перевірка документів у водія. Фото: google.com

Раніше ми писали, чи можуть працівники ТЦК заходити на приватну територію для вручення повістки.

Нагадаємо, ми розповідали, чи можуть роздавати повістки прямо на виборчих дільницях.

Також ми повідомляли, яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки.