Водители междугородних автобусов жалуются на мобилизацию во время рейсов

Народный депутат Владимир Крейденко. Фото: Facebook/Владимир Крейденко

В законе Украины не существует такого закона, который позволял бы проводить мобилизацию граждан методом "бусификации". В то же время многих водителей рейсовых автобусов ТЦК и СП могут "снять" прямо во время перевозки пассажиров.

Об этом рассказал народный депутат Владимир Крейденко в эфире Вечір.LIVE.

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"Нет в законе пункта, который позволяет бусификацию, но понятно, что это не массовое явление. Мы видим, это разгоняют какие-то российские паблики для того, чтобы показать, что у нас это якобы имеет массовый характер. Эти случаи есть, но они позорные", — сказал Крейденко.

По его словам, перевозчики жалуются на мобилизацию водителей даже во время выполнения рейса. Они выезжают, например из Киева во Львов и на промежутке до Львова где-то останавливают ТЦК и СП и забирают этого водителя.

В таких случаях водители просят повестку, по которой потом прибудут в военкомат, поскольку нельзя просто бросить пассажиров. Депутат подчеркнул, что не надо вытаскивать или пытаться убедить в том, что водитель должен закончить "в пункте Б" посередине свой рейс. Потому что так ТЦК и СП оставляют людей без водителя, наносят хлопот перевозчику и владельцу маршрута.

"А кто закончит этот маршрут?", — добавил он.

Ранее Верховный суд постановил, что мобилизация гражданина не отменяется в случае признания судом нарушений со стороны ТЦК и СП.

А адвокат в эфире Вечір.LIVE рассказал, кто в 2025 году не подпадает под мобилизацию в Украине.