Водії міжміських автобусів скаржаться на мобілізацію під час рейсів

Народний депутат Володимир Крейденко. Фото: Facebook/Володимир Крейденко

В законі України не існує такого закону, який дозволяв би проводити мобілізацію громадян методом "бусифікації". Водночас багатьох водіїв рейсових автобусів ТЦК та СП можуть "зняти" прямо під час перевезення пасажирів.

Про це розповів народний депутат Володимир Крейденко в ефірі Вечір.LIVE.

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"Немає в законі пункту, який дозволяє бусифікацію, але зрозуміло що це не масове явище. Ми бачимо, це розганяють якісь російські пабліки для того, щоб показати що у нас це нібито має масовий характер. Ці випадки є, але вони ганебні", — сказав Крейденко.

За його словами, перевізники скаржаться на мобілізацію водіїв навіть під час виконання рейсу. Вони виїжджають, наприклад з Києва до Львова і на проміжку до Львова десь зупиняють ТЦК та СП та забирають цього водія.

В таких випадках водії просять повістку, за якою потім прибудуть до військкомату, оскільки не можна просто покинути пасажирів. Депутат наголосив, що не треба витягати чи намагатися переконати в тому, що водій має закінчити "в пункті Б" посередині свій рейс. Бо так ТЦК та СП залишають людей без водія, завдають клопоту перевізнику та власнику маршруту.

"А хто закінчить цей маршрут?", — додав він.

Раніше Верховний суд постановив, що мобілізація громадянина не скасовується у разі визнання судом порушень з боку ТЦК та СП.

А адвокат в ефірі Вечір.LIVE розповів, хто у 2025 році не підпадає під мобілізацію в Україні.