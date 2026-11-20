Сотрудники ТЦК и СП проверяют документы. Фото: кадр из видео

Военнослужащие, родители которых имеют II группу инвалидности, могут оформить увольнение на основании заключения ВКК даже без соответствующей записи в справке МСЭК. Отказы воинских частей прямо противоречат постановлению № 582 и письму Минздрава. Поэтому добиться увольнения можно через повторный рапорт или суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Максима Колошкина.

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Отказ воинских частей при попытке уволиться по уходу

Юридические отделы воинских частей до сих пор кое-где отказывают бойцам в увольнении, если в справке МСЭК родителей с II группой инвалидности не указана необходимость постоянного ухода, а на руках есть только заключение ЛКК.

Такое требование «только МСЭК» не соответствует действующим правилам: сочетание документов об инвалидности II группы и заключения ЛКК о необходимости постороннего ухода уже соответствует требованиям законодательства и дает право на увольнение.

Какие документы сейчас подтверждают необходимость ухода

Долгое время в частях ориентировались на предыдущую редакцию постановления Кабинета Министров № 413, где основной акцент действительно делался на справке МСЭК, прежде всего когда речь шла о совершеннолетних. Однако после изменений, внесенных постановлением КМУ № 582, правила были расширены.

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В настоящее время необходимость в постоянном постороннем уходе на равных правах подтверждают три вида документов:

выписка из решения ЭКОПФО;

заключение МСЭК;

заключение ЛКК по формам №080-4/о или №080-2/о.

Юрист отмечает, что в письме от Минздрава также указано, что действительными являются все заключения ЛКК по формам №080-4/о и №080-2/о, независимо от того, были ли они выданы до или после вступления в силу приказа Минздрава №1811. Оба варианта подтверждают необходимость постоянного постороннего ухода, поэтому их обязаны принимать и ТЦК, и воинские части. Таким образом, само заключение ВКК является достаточным основанием.

Когда военнослужащий имеет право на увольнение в связи с уходом за родителями

Вопрос об увольнении со службы для ухода за родителями с инвалидностью регулирует статья 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе». Однако в тексте самого закона никогда не было нормы, обязывающей подтверждать необходимость ухода исключительно через МСЭК.

Оформить увольнение по этому основанию можно при выполнении следующих условий:

инвалидность I или II группы у родителей подтверждена документально;

нет других родственников I–II степени родства, способных осуществлять уход;

другие родственники I–II степени родства есть, но они сами нуждаются в уходе, что подтверждено заключением МСЭК, ЛКК или решением ЭКОПФО.

Для закона не имеет значения, какой именно из этих трех органов выдал документ о необходимости ухода, ведь каждый из них имеет одинаковую юридическую силу.

Как действовать, если юридический отдел части отказывает

Когда командование или юристы части не принимают заключение ЛКК, военнослужащему следует подать повторный рапорт с четкими ссылками на нормативную базу.

В тексте повторного рапорта необходимо сослаться на:

статье 26 Закона "О воинской обязанности и военной службе";

актуальную редакцию постановления КМУ № 413 с учетом изменений, внесенных постановлением № 582;

письмо МЗ о применении заключений ВКК по формам № 080-4/о и № 080-2/о.

К самому рапорту необходимо приложить копию заключения ВКК, а по возможности — распечатку или реквизиты упомянутого письма МОЗ. Если и после этого часть не отменяет отказ и не инициирует процедуру увольнения, действия командования целесообразно обжаловать в административном суде. В отличие от юридического отдела части, который может опираться на внутреннюю позицию, суд при рассмотрении дела оценивает нормы закона и действующие подзаконные акты.

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