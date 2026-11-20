Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Фото: кадр з відео

Військові, чиї батьки мають II групу інвалідності, можуть оформити звільнення за висновком ЛКК навіть без відповідного запису в довідці МСЕК. Відмови військових частин прямо суперечать постанові №582 та листу МОЗ. Тому домогтися звільнення можна через повторний рапорт або суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Максима Колошкіна.

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Відмова військових частин при спробі звільнитися по догляду

Юридичні відділи військових частин досі подекуди відмовляють бійцям у звільненні, якщо в довідці МСЕК батьків із II групою інвалідності не вказана потреба в постійному догляді, а на руках є лише висновок ЛКК.

Така вимога "тільки МСЕК" не відповідає чинними правилами: поєднання документів про інвалідність II групи та висновку ЛКК щодо необхідності стороннього догляду вже відповідає вимогам законодавства і дає право на звільнення.

Які документи зараз підтверджують потребу в догляді

Тривалий час у частинах орієнтувалися на попередню редакцію постанови Кабінету Міністрів №413, де основний фокус справді робився на довідці МСЕК, насамперед коли йшлося про повнолітніх. Однак після змін, внесених постановою КМУ №582, правила розширили.

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Наразі потребу в постійному сторонньому догляді на рівних правах підтверджують три види документів:

витяг із рішення ЕКОПФО;

висновок МСЕК;

висновок ЛКК за формами №080-4/о або №080-2/о.

Юрист зазначає, що в листі від МОЗ також вказано, що чинними є всі висновки ЛКК за формами №080-4/о та №080-2/о незалежно від того, видали їх до чи після набрання чинності наказом МОЗ №1811. Обидва варіанти підтверджують потребу в постійному сторонньому догляді, тому їх зобов'язані приймати і ТЦК, і військові частини. Таким чином, сам висновок ЛКК є достатньою підставою.

Коли військовий має право на звільнення через догляд за батьками

Питання звільнення зі служби для догляду за батьками з інвалідністю регулює стаття 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Але в тексті самого закону ніколи не було норми, яка б зобов'язувала підтверджувати потребу в догляді виключно через МСЕК.

Оформити звільнення за цією підставою можна за виконання таких умов:

інвалідність I або II групи у батьків підтверджена документально;

немає інших родичів I–II ступеня спорідненості, здатних здійснювати догляд;

інші родичі I–II ступеня спорідненості є, але вони самі потребують догляду, що підтверджено висновком МСЕК, ЛКК або рішенням ЕКОПФО.

Для закону не принципово, який саме з цих трьох органів видав документ про потребу в догляді, адже кожен із них має однакову юридичну силу.

Як діяти, якщо юрвідділ частини відмовляє

Коли командування або юристи частини не приймають висновок ЛКК, військовослужбовцю варто подати повторний рапорт із чіткими посиланнями на нормативну базу.

До тексту повторного рапорту потрібно нагадти про:

статтю 26 Закону "Про військовий обов'язок та військову службу";

актуальну редакцію постанови КМУ №413 з урахуванням змін, внесених постановою №582;

лист МОЗ щодо застосування висновків ЛКК за формами №080-4/о та №080-2/о.

До самого рапорту необхідно долучити копію висновку ЛКК, а за можливості — видрук або реквізити згаданого листа МОЗ. Якщо й після цього частина не скасовує відмову та не запускає процедуру звільнення, дії командування доцільно оскаржити в адміністративному суді. На відміну від юрвідділу частини, який може спиратися на внутрішню позицію, суд під час розгляду оцінює норми закону та чинні підзаконні акти.

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