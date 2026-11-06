Обучение курсантов на военной кафедре. Фото: Военная кафедра Национальной академии внутренних дел

Украинские студенты могут получить звание офицера запаса ВСУ на военной кафедре параллельно с основным обучением в вузе. Однако выпускники таких программ получают звание офицера запаса ВСУ, что освобождает их от обычного призыва в мирное время. А вот в военное время правила воинского учета для них будут совершенно другими.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Статус выпускников военной кафедры после университета

Получение высшего образования в отечественных университетах дает молодежи возможность пройти специальную военную подготовку. Этот курс преподается на военной кафедре параллельно с основным образовательным процессом. К моменту получения диплома о высшем образовании студент обязан полностью завершить военную подготовку.

По окончании обучения гражданин не просто заканчивает вуз, а официально зачисляется в запас Вооруженных сил Украины и получает начальное офицерское звание. То есть бывшие студенты автоматически становятся офицерами запаса.

Что следует учитывать курсантам в отношении военной обязанности во время войны

Один из самых распространенных вопросов среди молодежи касается того, приравнивается ли такой период обучения к армейской службе. Ситуацию прокомментировал адвокат Юрий Айвазян. По словам юриста, обучение на кафедре в мирное время имеет четко определенный юридический статус:

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подготовка студентов не считается срочной военной службой в прямом смысле;

этот процесс является официальной подготовкой гражданина к возможной службе;

после прохождения курса молодёжь не привлекалась к срочной службе в армии.

"Прохождение кафедры военной подготовки офицеров запаса не является срочной военной службой в прямом смысле. Однако этот процесс представляет собой предусмотренную законодательством Украины форму выполнения воинского долга, связанную с подготовкой гражданина к военной службе", — подчеркнул юрист.

Также эксперт объяснил изменение статуса гражданина после завершающих этапов специального обучения. Офицером запаса человек становится исключительно после прохождения аттестации и проверки знаний.

"После завершения такой подготовки, сдачи соответствующих экзаменов, аттестации и присвоения начального офицерского звания лицо приобретало статус офицера запаса. А не оставалась в обычном статусе призывника, подлежащего призыву на срочную военную службу в мирное время", — подытожил Юрий Айвазян.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если студент бросил один вуз и сразу поступил в другой, государственные компьютерные базы часто дают сбой и отказывают в выдаче справки. Система ошибочно считает, что последовательность обучения нарушена, хотя диплома на руках так и нет. Такие сбои в реестрах вполне законно оспариваются в судах или путем обращения в Минобразования, поэтому право на отсрочку можно отстоять.

Не имеет значения для военкомата, платит ли студент за обучение сам или учится за счет государства. Контрактники имеют точно такое же право не идти в армию по отсрочке, как и бюджетники.