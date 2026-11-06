Навчання курсантів на військовій кафедрі. Фото: Військова кафедра Національної академії внутрішніх справ

Українські студенти можуть здобути звання офіцера запасу ЗСУ на військовій кафедрі паралельно з основним навчанням у виші. Проте випускники таких програм отримують звання офіцера запасу ЗСУ, що звільняє їх від звичайного призову в мирний час. А от у часи війни правила військового обліку для них буде геть іншим.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Статус випускників військової кафедри після університету

Здобуття вищої освіти у вітчизняних університетах дає молоді можливість пройти спеціальне військове навчання. Цей курс викладається на військовій кафедрі паралельно з основним освітнім процесом. До моменту отримання диплома про вищу освіту студент зобов'язаний повністю завершити військову підготовку.

Після закінчення навчання громадянин не просто випускається з вишу, а офіційно зараховується в запас Збройних сил України та отримує первинне офіцерське звання. Тобто колишні студенти автоматично стають офіцерами запасу.

Що варто врахувати курсантам щодо військового обов'язку під час ввійни

Одне з найпоширеніших питань серед молоді стосується того, чи прирівнюється такий період навчання до армійської служби. Ситуацію прокоментував адвокат Юрій Айвазян. За словами правника, навчання на кафедрі у мирний час має чітко визначений юридичний статус:

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підготовка студентів не вважається строковою військовою службою у прямому значенні;

цей процес є офіційною підготовкою громадянина до можливої служби;

після кафедри молодь не притягувалася до строкової служби в армії.

"Проходження кафедри військової підготовки офіцерів запасу не є строковою військовою службою у прямому значенні. Однак цей процес є передбаченою законодавством України формою виконання військового обов'язку, пов'язаною з підготовкою громадянина до військової служби", — наголосив юрист.

Також експерт пояснив зміну статусу громадянина після фінальних етапів спеціального навчання. Офіцером запасу людина стає виключно після проходження атестації та перевірки знань.

"Після завершення такої підготовки, складання відповідних іспитів, атестації та присвоєння первинного офіцерського звання особа набувала статусу офіцера запасу. А не залишалася у звичайному статусі призовника, який підлягає призову на строкову військову службу в мирний час", — підсумував Юрій Айвазян.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що якщо студент кинув один виш і одразу вступив до іншого, державні комп'ютерні бази часто дають збій і відмовляють у довідці. Система помилково вирішує, що послідовність навчання порушена, хоча диплома на руках так і немає. Такі збої реєстрів цілком законно оскаржуються в судах або через звернення до Міносвіти, тому право на відстрочку можна відстояти.

Те чи платить студент за своє навчання сам, чи вчиться за рахунок держави для військкомату немає різниці. Контрактники мають точно таке саме право не йти до армії по відстрочці, як і бюджетники.