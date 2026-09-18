Какова юридическая сила документов в программах Резерв+, Армия+ и Дія: разъяснение юриста

Военно-учетные документы. Фото: Армія Інформ

Электронные документы в приложениях "Резерв+", "Армия+" и "Дії" обладают такой же юридической силой, как и бумажные оригиналы для военного учета. Их официальный статус закреплен законами Украины, а не заявлениями разработчиков. Поэтому отказ в рассмотрении или оформлении некоторых документов, представленных в онлайн-формате, может быть неправомерным.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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"Резерв+" — ваш военно-учетный документ в смартфоне

Электронный военный билет в приложении "Резерв+" имеет полную юридическую силу. Цифровая и распечатанная версии имеют абсолютно одинаковую силу с бумажным документом. Однако существует одно важное требование. Согласно пунктам 8-1 и 11, электронный документ считается полноценным только в том случае, если он имеет считываемый QR-код для проверки.

"Армия+" и что нужно знать действующим военнослужащим

Для военнослужащих ВСУ и Государственной специальной службы транспорта действует приложение "Армия+". Электронные документы в нем регулируются приказом Минобороны № 456 от 7 июля 2025 года, который был официально зарегистрирован в Минюсте 21 августа 2025 года под номером 1227/44633.

Военный документ формируется непосредственно через приложение, поэтому, согласно закону, электронная версия военного удостоверения имеет ту же силу, что и бумажное или пластиковое удостоверение. Но очень важно, чтобы документ имел актуальный QR-код. Юрист обращает внимание на важную деталь: визуальные отображения в приложении с названиями "Армия ID" или "Удостоверение защитника" не являются официальными военно-учетными документами, поскольку они не оформлены в соответствии с Порядком № 456.

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Паспорта, удостоверения ветерана и водительские права в «Дии»

Статус документов в приложении "Дія" напрямую зависит от их типа. Электронные паспорта легализованы статьёй 14-1 Закона "О Едином государственном демографическом реестре..." от 20 ноября 2012 года (№ 5492-VI). Они позволяют подтверждать личность и гражданство внутри страны без физического оригинала. Однако в части третьей этой статьи предусмотрены исключения: цифровой паспорт не подходит для пребывания в приграничной полосе и для пересечения государственной границы (за исключением въезда гражданина в Украину).

Электронное удостоверение ветераназакреплено статьёй 18 Закона "О статусе ветеранов войны..." от 22 октября 1993 года (№ 3551-XII). Закон гарантирует, что цифровая версия полностью заменяет физическую для получения льгот и подтверждения статуса на территории государства.

Электронные водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств регулируются постановлением Кабмина № 1453 от 29 декабря 2021 года. Пункт 8 позволяет водителям предъявлять документы со смартфона, но пункт 12 обязывает иметь электронный идентификатор для мгновенной проверки данных в режиме реального времени.

Юридическая сила не делает документы взаимозаменяемыми

Хотя все перечисленные цифровые документы являются полностью легитимными, их нельзя использовать один вместо другого. Военно-учетный документ подтверждает исключительно исполнение воинского долга. Паспорт необходим для идентификации личности и подтверждения гражданства. Удостоверение ветерана подтверждает соответствующий статус.

Поэтому решающее юридическое значение всегда имеют точное название документа, цель его предъявления и соблюдение порядка проверки.

Новини.LIVE сообщали, что Минобороны запустило электронную очередь для всех ТЦК страны. Теперь записаться на прием, выбрать нужную услугу, дату и время или отменить визит можно без лишних хлопот прямо через приложение "Резерв+".

Если же медицинское заключение ВЛК не соответствует реальному состоянию здоровья, его можно обжаловать в вышестоящей комиссии или через суд. Закон дает ровно месяц на подачу жалобы и медицинских справок для пересмотра решения, но в случае судебного разбирательства судьи обычно не углубляются во все диагнозы, а обращают внимание исключительно на ключевые процедурные моменты.