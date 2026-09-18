Яка юридична сила документів у Резерв+, Армія+ та Дія: роз'яснення юриста

Військово-облікові документи. Фото: Армія Інформ

Електронні документи в "Резерв+", "Армія+" та "Дії" мають таку ж юридичну силу, як і паперові оригінали для військового обліку. Їхній офіційний статус закріплений законами України, а не заявами розробників. Тож відмова у розгляді чи оформленні деяких документів, які надані в онлайн-форматі може бути неправомірною.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Реклама

"Резерв+" ваш військово-обліковий документ у смартфоні

Електронний військовий квиток у застосунку "Резерв+" має повну юридичну силу. Цифрова та роздрукована версії мають абсолютно однакову вагу з паперовим документом. Проте існує критична вимога. Відповідно до пунктів 8-1 та 11, електронний документ вважається повноцінним лише тоді, коли він має зчитуваний QR-код для перевірки.

"Армія+" та що потрібно знати чинним військовим

Для військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту діє додаток "Армія+". Електронні документи в ньому регулюються наказом Міноборони №456 від 7 липня 2025 року, який офіційно зареєстрували в Мін'юсті 21 серпня 2025 року за номером 1227/44633.

Військовий документ формується безпосередньо через застосунок, тож згідно із законом, електронна версія ВОД має ту ж силу, що й паперова чи пластикова посвідка. Але дуже важливо, щоб документмав актуальний QR-коду. Юрист звертає увагу на важливу деталь, що візуальні відображення в застосунку з назвами "Армія ID" або "Посвідчення захисника" не є офіційними військово-обліковими документами, адже вони не оформлені за Порядком №456.

Читайте також:

Паспорти, посвідчення ветерана та водійські права в "Дії"

Статус документів у застосунку "Дія" безпосередньо залежить від їхнього типу. Електронні паспорти легалізовані статтею 14-1 Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр..." від 20 листопада 2012 року (№5492-VI). Вони дозволяють підтверджувати особу та громадянство всередині країни без фізичного оригіналу. Однак частина третя цієї статті містить винятки, що цифровий паспорт не підійде для перебування у прикордонній смузі та для перетину державного кордону (за винятком в'їзду громадянина в Україну).

Електронне посвідчення ветерана закріплене статтею 18 Закону "Про статус ветеранів війни..." від 22 жовтня 1993 року (№3551-XII). Закон гарантує, що цифрова версія повністю замінює фізичну для отримання пільг та підтвердження статусу на території держави.

Електронні водійські права та свідоцтва про реєстрацію транспорту регулюються постановою Кабміну №1453 від 29 грудня 2021 року. Пункт 8 дозволяє водіям пред'являти документи зі смартфона, але пункт 12 зобов'язує мати електронний ідентифікатор для миттєвої перевірки даних у режимі реального часу.

Юридична сила не робить документи взаємозамінними

Хоча всі перелічені цифрові документи є повністю легітимними, але їх не можна використовувати один замість одного. Військово-обліковий документ підтверджує виключно виконання військового обов'язку. Паспорт потрібен для ідентифікації особи та підтвердження громадянства. Ветеранське посвідчення засвідчує відповідний статус.

Тому вирішальне юридичне значення завжди має точна назва документа, мета його пред'явлення та дотримання порядку перевірки.

Новини.LIVE повідомляли, що Міноборони запустило електронну чергу для всіх ТЦК країни. Тепер записатися на прийом, обрати потрібну послугу, дату й час або скасувати свій візит можна без зайвого клопоту просто через застосунок "Резерв+".

Якщо ж медичний висновок ВЛК не відповідає реальному здоров'ю, його можна оскаржити до вищої комісії або через суд. Закон дає рівно місяць на подання скарги та медичних довідок для перегляду рішення, але в разі судового розгляду судді зазвичай не заглиблюються в усі діагнози, а звертають увагу виключно на ключові процедурні моменти.