Военное положение продлили до августа: главные требования к гражданам

Правоохранители и военные ТЦК на блокпостах.

Верховная Рада Украины приняла решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет и в дальнейшем обязаны состоять на учете в ТЦК, иметь при себе военные документы, ежегодно проходить медосмотр и являться по повесткам в определенное время. В то же время часть граждан может получить отсрочку, в частности по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или из-за бронирования на критически важных предприятиях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заседание Верховной Рады Украины.

Военное положение продлено: ключевые обязанности для украинцев

Следовательно, военное положение будет действовать как минимум до 2 августа 2026 года. Это уже 19-е продление с начала полномасштабного вторжения, которое принял парламент.

Решение приняли на основе законопроектов, внесенных президентом Владимиром Зеленским после решения Совета национальной безопасности и обороны. Профильный оборонный комитет рассмотрел документы, после чего их поддержала Верховная Рада — за каждый закон проголосовали более 226 народных депутатов.

Во время действия военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны состоять на воинском учете, обновлять свои данные и иметь при себе военно-учетные документы. Они также должны появляться в ТЦК по повесткам и ежегодно проходить медицинский осмотр.

Читайте также:

Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет, которые пригодны к службе и не имеют оснований для отсрочки. В определенных случаях могут быть призваны мужчины 18-25 лет, в частности офицеры запаса или те, кто проходил срочную службу, тогда как другие могут присоединиться к войску добровольно по контракту.

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть привлечены к службе или оборонным работам только добровольно. Закон также предусматривает основания для отсрочки, среди которых состояние здоровья, наличие трех и более детей, уход за родственниками или бронирование на критически важных предприятиях.

В Минобороны напоминают, что часть процедур уже переведена в цифровой формат. Выводы ВВК оформляются онлайн и автоматически попадают в реестр "Оберіг", а данные отображаются в приложении "Резерв+". Через него также доступны онлайн-отсрочки и обновление персональных данных.

За нарушение правил воинского учета или мобилизации предусмотрены штрафы от 17 000 до 25 500 гривен. Неприбытие по повестке возможно только по уважительным причинам, в частности из-за болезни, стихийного бедствия, боевых действий или смерти близкого родственника.

