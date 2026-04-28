Воєнний стан продовжили до серпня: головні вимоги до громадян

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 діб. Військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років і надалі зобов’язані перебувати на обліку в ТЦК, мати при собі військові документи, щороку проходити медогляд і з’являтися за повістками у визначений час. Водночас частина громадян може отримати відстрочку, зокрема за станом здоров’я, сімейними обставинами або через бронювання на критично важливих підприємствах.

Воєнний стан продовжено: ключові обов’язки для українців

Відтак, воєнний стан діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року. Це вже 19-те продовження з початку повномасштабного вторгнення, яке ухвалив парламент.

Рішення ухвалили на основі законопроєктів, внесених президентом Володимиром Зеленським після рішення Ради національної безпеки і оборони. Профільний оборонний комітет розглянув документи, після чого їх підтримала Верховна Рада — за кожен закон проголосували понад 226 народних депутатів.

Під час дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов’язані перебувати на військовому обліку, оновлювати свої дані та мати при собі військово-облікові документи. Вони також мають з’являтися до ТЦК за повістками та щороку проходити медичний огляд.

Мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років, які придатні до служби та не мають підстав для відстрочки. У визначених випадках можуть бути призвані чоловіки 18–25 років, зокрема офіцери запасу або ті, хто проходив строкову службу, тоді як інші можуть долучитися до війська добровільно за контрактом.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути залучені до служби або оборонних робіт лише добровільно. Закон також передбачає підстави для відстрочки, серед яких стан здоров’я, наявність трьох і більше дітей, догляд за родичами або бронювання на критично важливих підприємствах.

У Міноборони нагадують, що частину процедур уже переведено в цифровий формат. Висновки ВЛК оформлюються онлайн і автоматично потрапляють до реєстру "Оберіг", а дані відображаються в застосунку "Резерв+". Через нього також доступні онлайн-відстрочки та оновлення персональних даних.

За порушення правил військового обліку або мобілізації передбачені штрафи від 17 000 до 25 500 гривень. Неприбуття за повісткою можливе лише з поважних причин, зокрема через хворобу, стихійне лихо, бойові дії або смерть близького родича.

