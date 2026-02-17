Мобилизация до 25 лет - когда не мобилизуют военнообязанных

Молодые военнослужащие. Фото: "АрміяІnform"

Граждане могут получить статус "военнообязанный" и быть мобилизованными в ряды ВСУ даже до достижения 25-летнего возраста. Но часть из этих граждан не подпадает под мобилизацию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Мобилизация до 25 лет возможна

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения, объявленная указом Президента и подтвержденная решением Верховной Рады.

Как известно, мобилизационный возраст в Украине после последних изменений установлен на уровне 25 лет, граждане, младше этого возраста, имеют статус призывников.

Но, отметила адвокат Полина Дудчак, часть граждан младше 25 лет могут получить статус "военнообязанный" и, соответственно, быть мобилизованными.

Кого не призовут даже несмотря на статус "военнообязанный"

Но при этом, подчеркнула юрист, часть военнообязанных граждан в возрасте до 25 лет, не подпадает под мобилизацию, даже несмотря на свой статус.

Это, в частности:

забронированные работники госорганов, органов местного самоуправления, предприятий;

народные депутаты, судьи, члены ВСП, КСУ, Счетной палаты, Уполномоченный ВРУ;

руководители министерств, ведомств, военных структур.

Также не могут мобилизовать военнообязанных граждан в возрасте до 25 лет, если они имеют инвалидность или по решению ВВК были признаны временно непригодными.

Кроме того, не подлежат мобилизации студенты или лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

