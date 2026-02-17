Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Военнообязанные до 25 лет — кого не призовут

Военнообязанные до 25 лет — кого не призовут

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 20:00
Мобилизация до 25 лет - когда не мобилизуют военнообязанных
Молодые военнослужащие. Фото: "АрміяІnform"

Граждане могут получить статус "военнообязанный" и быть мобилизованными в ряды ВСУ даже до достижения 25-летнего возраста. Но часть из этих граждан не подпадает под мобилизацию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом на портале адвокатского объединения АКТУМ написала адвокат Полина Дудчак.

Реклама
Читайте также:

Мобилизация до 25 лет возможна

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанного населения, объявленная указом Президента и подтвержденная решением Верховной Рады.

Как известно, мобилизационный возраст в Украине после последних изменений установлен на уровне 25 лет, граждане, младше этого возраста, имеют статус призывников.

Но, отметила адвокат Полина Дудчак, часть граждан младше 25 лет могут получить статус "военнообязанный" и, соответственно, быть мобилизованными.

Кого не призовут даже несмотря на статус "военнообязанный"

Но при этом, подчеркнула юрист, часть военнообязанных граждан в возрасте до 25 лет, не подпадает под мобилизацию, даже несмотря на свой статус.

Это, в частности:

  • забронированные работники госорганов, органов местного самоуправления, предприятий;
  • народные депутаты, судьи, члены ВСП, КСУ, Счетной палаты, Уполномоченный ВРУ;
  • руководители министерств, ведомств, военных структур.

Также не могут мобилизовать военнообязанных граждан в возрасте до 25 лет, если они имеют инвалидность или по решению ВВК были признаны временно непригодными.

Кроме того, не подлежат мобилизации студенты или лица, имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Напомним, мы ранее писали о том, нужно ли до достижения 25-летнего возраста посещать ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие две категории граждан в возрасте до 25 лет могут призвать несмотря на то, что они не достигли мобилизационного возраста.

ВСУ мобилизация отсрочка военнообязанные временно непригоден
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации