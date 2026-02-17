Мобілізація до 25 років - коли не мобілізують військовозобов'язаних

Молоді військовослужбовці. Фото: "АрміяІnform"

Громадяни можуть отримати статус "військовозобов’язаний" і бути мобілізованими до лав ЗСУ навіть до досягнення 25-річного віку. Але частина з цих громадян не підпадає під мобілізацію.

Мобілізація до 25 років можлива

В Україні продовжується загальна мобілізація військовозобов’язаного населення, оголошена указом Президента та підтвердження рішенням Верховної Ради.

Як відомо, мобілізаційний вік в Україні після останніх змін встановлено на межі 25 років, громадяни, молодші цього віку, мають статус призовників.

Але, зазначила адвокат Поліна Дудчак, частина громадян, молодших 25 років, можуть отримати статус "військовозобов’язаний" і, відповідно, бути мобілізованими.

Кого не призвуть навіть попри статус "військовозобов’язаний"

Та при цьому, підкреслила юристка, частина військовозобов’язаних громадян віком до 25 років, не підпадає під мобілізацію, навіть попри свій статус.

Це, зокрема:

заброньовані працівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств;

народні депутати, судді, члени ВРП, КСУ, Рахункової палати, Уповноважений ВРУ;

керівники міністерств, відомств, військових структур.

Також не можуть мобілізувати військовозобов’язаних громадян віком до 25 років, якщо вони мають інвалідність чи за рішенням ВЛК були визнані тимчасово непридатними.

Крім того, не підлягають мобілізації студенти чи особи, які мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.

