Военнообязанные не на учете: народный депутат назвал количество

Александр Федиенко. Фото: Александр Федиенко/Facebook

Любомир Кучер Редактор, юрист

Около двух миллионов военнообязанных в Украине не стоят на воинском учете. Государство должно сначала выявить этих людей и обновить информацию. Только после этого можно оценить реальный мобилизационный ресурс страны.

Об этом в эфире Еспресо в программе "Що далі?" заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, передает Новини.LIVE.

Проблема воинского учета

По словам депутата, самая большая проблема заключается в военнообязанных, которые не стоят на учете.

"У нас примерно два миллиона уклонистов. Они не на радаре. Нужно создать условия, чтобы они в максимальной степени попали на радар. А уже потом смотреть на мобилизационный ресурс, понимать, у кого есть бронирование, у кого отсрочка и так далее", — сказал депутат.

По его словам, именно такой подход ранее заложило руководство Министерства обороны.

Изменятся ли правила отсрочки для многодетных родителей

В ближайшее время менять правила отсрочки для мужчин, воспитывающих троих и более детей, не планируют. Профильный комитет Верховной Рады активно обсуждает этот вопрос, однако пока он не является приоритетным в парламенте.

"Комитет национальной безопасности этим вопросом живет. Но в целом парламент — нет. Часть парламента уже начала жить выборами. Я говорю коллегам: смотрите, над нами летает баллистика, а вы уже думаете о рейтингах", — сказал нардеп.

Федиенко подчеркнул, что действующая норма об отсрочке в первую очередь защищает детей и их матерей, поскольку многодетные семьи нуждаются в дополнительной поддержке.

Депутат раскритиковал электронные петиции

Отдельно Федиенко высказался об электронных петициях. По его мнению, они фактически не влияют на решения государства.

"Институт петиций, на мой взгляд, — это полная профанация. Народное волеизъявление состоялось, но дальше эти петиции просто растворяются в Кабмине или в Офисе президента", — заявил депутат.

В то же время он отметил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжает работать над вопросами мобилизации и взаимодействует с Министерством обороны.

По словам Федиенко, на данный момент масштабных изменений в законодательство о мобилизации не готовятся.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины сообщал, что приложению "Армия+" исполнилось два года. Сейчас им пользуются три из четырех военнослужащих. Количество поданных рапортов достигло трех миллионов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету" писали, что отцы-одиночки могут выезжать за границу. Такое право есть даже у тех, кто путешествует без детей. Обязательным условием является только наличие отсрочки.