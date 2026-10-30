Сотрудник ТЦК обсуждает с мужчиной оформленные документы. Фото: Львовский ОТЦК и СП

Мужчины в возрасте до 25 лет, имеющие статус «ограниченно годных», подлежат мобилизации на общих основаниях. Единственным надежным способом сохранить рабочее место и получить законную отсрочку для них остается процедура предпринимательской отсрочки от мобилизации.

Об этом заявил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Почему возраст больше не гарантирует защиту от призыва

Граждане в возрасте до 25 лет могут быть мобилизованы, если ранее проходили медицинскую комиссию и получили статус «непригодный в мирное время, ограниченно годный в военное время». По словам адвоката Юрия Айвазяна, такое заключение стало прямым основанием для постановки молодых мужчин на учет военнообязанных.

Соответственно, обычные правила и льготы, предусмотренные исключительно для призывников, на эту категорию граждан больше не распространяются. Сам факт того, что человеку, например, всего 22 года, юридически не создает никакой самостоятельной отсрочки от призыва.

"Ваши 22 года не создают самостоятельной законной отсрочки для этой категории военнообязанных. Законопроект №11379-д, предусматривающий защиту бывших ограниченно годных до достижения 25 лет, до сих пор находится на подписи у Президента и не вступил в силу", — пояснил Юрий Айвазян.

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Пока законодательные изменения не вступили в силу, единственным надежным вариантом для таких лиц остается рабочая отсрочка, при условии отсутствия других законных оснований для отсрочки. Согласно пункту 1 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» от 21.10.1993 № 3543-XII, забронированные граждане, состоящие на специальном учете, призыву не подлежат.

Оформлением бронирования от мобилизации в ТЦК занимается исключительно предприятие-работодатель, наделенное соответствующим правом. Поэтому молодому работнику необходимо обратиться к уполномоченному лицу в своей компании с просьбой внести его данные в общий список на бронирование.

Новини.LIVE сообщали, что правительство планирует до 1 декабря полностью обновить систему бронирования работников от мобилизации. Премьер-министр Сергей Корецкий пояснил, что в настоящее время количество забронированных от мобилизации превышает количество мобилизованных и стало способом незаконного уклонения от службы.

Параллельно Кабмин уже скорректировал действующие нормы бронирования. Чиновники пересмотрели лимиты на количество людей, которых бизнес может оставить на работе, уточнили критерии статуса "критически важного" предприятия и изменили правила расширения квот. Кроме того, власти четко прописали сроки оформления дополнительной брони и определили, в каких случаях запросы компаний будут отклоняться без рассмотрения.