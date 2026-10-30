Працівник ТЦК спілкується з чоловіком щодо оформлених документів. Фото: Львівський ОТЦК та СП

Чоловіки до 25 років, які мали статус обмежено придатних, підлягають мобілізації на загальних підставах. Єдиним надійним способом зберегти робоче місце та отримати легальну відстрочку для них залишається процедура підприємницького бронювання від мобілізації.

На цьому наголосив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Чому вік більше не гарантує захисту від призову

Громадяни віком до 25 років можуть бути мобілізовані, якщо раніше проходили медичну комісію та отримали статус "непридатним у мирний час, обмежено придатним у воєнний час". За словами адвоката Юрія Айвазяна, такий висновок став прямою підставою для зарахування молодих чоловіків на облік військовозобов'язаних.

Відповідно, звичайні правила та пільги, передбачені виключно для призовників, на цю категорію громадян більше не поширюються. Сам факт того, що людині, наприклад, лише 22 роки, юридично не створює жодної самостійної відстрочки від призову.

"Ваші 22 роки не створюють самостійної законної відстрочки для цієї категорії військовозобов’язаних. Законопроєкт №11379-д, який передбачає захист колишніх обмежено придатних до досягнення 25 років, досі перебуває на підписі у Президента та не набрав чинності", — пояснив Юрій Айвазян.

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Доки законодавчі зміни не запрацювали, єдиним надійним варіантом для таких осіб залишається робоче бронювання, за умови відсутності інших легальних підстав для відстрочки. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 №3543-XII, заброньовані громадяни, які перебувають на спеціальному обліку, призову не підлягають.

Оформленням бронювання від мобілізації в ТЦК займається виключно підприємство-роботодавець, яке наділене відповідним правом. Тому молодому працівнику необхідно звернутися до уповноваженої особи у своїй компанії з проханням внести його дані до загального списку на бронювання.

Новини.LIVE інформували, що уряд планує до 1 грудня повністю оновити систему бронювання працівників від мобілізації. Прем'єр-міністр Сергій Корецький пояснив, що наразі бронювання від мобілізації перевищує показники мобілізованих і стало способом незаконного ухилення від служби.

Паралельно Кабмін уже скоригував чинні норми бронювання. Урядовці переглянули ліміти щодо кількості людей, яких бізнес може залишити на роботі, уточнили критерії статусу "критично важливого" підприємства та змінили правила розширення квот. Крім того, влада чітко прописала терміни оформлення додаткової броні й визначила, у яких випадках запити компаній відхилятимуть без розгляду.