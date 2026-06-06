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Главная Мобилизация Военнообязанным объяснили что меняется после оплаты штрафа в Резерв+

Военнообязанным объяснили что меняется после оплаты штрафа в Резерв+

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 06:30
Военнообязанным объяснили что меняется после оплаты штрафа в Резерв+
Мобильное приложение Резерв+. Фото: УНИАН

Уплата штрафа через мобильное приложение "Резерв+" не освобождает военнообязанного от выполнения требований воинского учета и не исключает дальнейшее получение повесток. В ТЦК подчеркнули, что оплата штрафа позволяет закрыть конкретное нарушение и убрать соответствующую отметку в приложении. При этом остальные обязанности, предусмотренные законодательством, продолжают действовать в полном объеме.

Такое разъяснение опубликовал Харьковский областной ТЦК и СП, сообщают Новини.LIVE

Что говорят в ТЦК о последствиях уплаты штрафа

Военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета как в период военного положения, так и в мирное время. Если повестка была вручена надлежащим образом лично либо направлена по почте в установленном порядке, гражданин считается уведомленным о необходимости явки. В таком случае дальнейшее игнорирование требований может иметь правовые последствия, предусмотренные административным и уголовным законодательством.

Систематическая неявка по повесткам может стать основанием для привлечения к ответственности в соответствии с действующими нормами права. Ранее представители Министерства обороны заявляли о подготовке второго этапа реформирования системы комплектования и мобилизационных процессов. Будущие изменения должны существенно отличаться от действующего механизма мобилизации.

Напомним, Новини.LIVE освещали информацию о еще одном чиновнике ТЦК, которого правоохранители заподозрили в коррупции. 

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Также Новини.LIVE сообщали о процессуальном решении в отношении сотрудника ТЦК, подозреваемого в нападении на ветерана в Киеве.

штрафы мобилизация Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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