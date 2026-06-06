Військовозобов'язаним пояснили що змінюється після оплати штрафу в Резерв+

Мобільний додаток Резерв+. Фото: УНІАН

Сплата штрафу через мобільний застосунок "Резерв+" не звільняє військовозобов'язаного від виконання вимог військового обліку та не унеможливлює подальше отримання повісток. У ТЦК наголосили, що оплата штрафу дає змогу закрити конкретне порушення і прибрати відповідну позначку в застосунку. При цьому інші обов'язки, передбачені законодавством, продовжують діяти в повному обсязі.

Таке роз'яснення опублікував Харківський обласний ТЦК і СП, повідомляють Новини.LIVE.

Що кажуть у ТЦК про наслідки сплати штрафу

Військовозобов'язані повинні дотримуватися правил військового обліку як у період воєнного стану, так і в мирний час. Якщо повістка була вручена належним чином особисто або надіслана поштою в установленому порядку, громадянин вважається повідомленим про необхідність явки. У такому разі подальше ігнорування вимог може мати правові наслідки, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством.

Систематична неявка за повістками може стати підставою для притягнення до відповідальності відповідно до чинних норм права. Раніше представники Міністерства оборони заявляли про підготовку другого етапу реформування системи комплектування та мобілізаційних процесів. Майбутні зміни мають суттєво відрізнятися від чинного механізму мобілізації.

Нагадаємо, Новини.LIVE висвітлювали інформацію про ще одного чиновника ТЦК, якого правоохоронці запідозрили в корупційному злочині.

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