О военнослужащем, находящемся на лечении, сообщили в СОЧ: законность таких действий

Военнослужащие в больнице. Фото: "Суспільне"

Военнослужащий может проходить лечение как в военном госпитале, так и в гражданской больнице. Командование не имеет права объявлять такого военнослужащего в СОЧ. А самому военнослужащему не следует признавать свою вину.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Что такое самовольное оставление части

Военное законодательство определяет самовольное оставление воинской части без разрешения командира или побег из подразделения как преступление. Это преступление называется самовольным оставлением части (СОЧ).

Это преступление считается серьезным правонарушением. Поэтому в отношении военнослужащего, совершившего СОЧ, возбуждается не административное, а уголовное дело.

Вместе с тем, в некоторых случаях военнослужащих могут объявить в СОЧ некорректно или вообще незаконно. К юристам обратился военный, с которым произошла именно такая история.

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Перевод в гражданскую больницу это не СЗЧ

Военнослужащий рассказал, что он попал в больницу, сначала в военную, а затем его перевели в гражданскую. Именно в этот момент, пояснил военный, его объявили в СОЧ.

Военнослужащий поинтересовался, что ему нужно делать в такой ситуации. В частности, стоит ли признавать факт СОЧ добровольно.

Юрист Владислав Дерий предостерег военнослужащего от такого шага: "Поскольку военнослужащий находился на официальном лечении, в его действиях отсутствует умысел на самовольное оставление части (ст. 407) или дезертирство (ст. 408). Вы абсолютно правы: статья 401 ч. 5 УК Украины (освобождение от ответственности в случае добровольного возвращения) здесь категорически не подходит, ведь она применяется к тем, кто действительно совершил правонарушение. Соглашаться на нее означает признать вину".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что срок самовольного оставления части начинает исчисляться не через три суток, а раньше.

Самовольное оставление части после отпуска начинает отсчитываться с того момента, когда военнослужащий ВСУ должен был явиться в подразделение и не явился. Но в законодательстве все же есть норма о трех сутках. Она касается процесса возбуждения уголовного дела.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в Минобороны объяснили механизм возвращения военных после СОЧ.

21 июня Министерство обороны Украины обнародовало алгоритм возвращения на военную службу для военнослужащих, находящихся в статусе самовольного оставления части (СОЧ). Восстановиться в рядах ВСУ можно несколькими способами, а рассмотрение документов продлится не более недели.